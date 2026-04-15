Никола Бургазлиев отива на съд за трагедията с АТВ в „Слънчев бряг“

О кръжната прокуратура в Бургас внесе в съда обвинителен акт срещу Никола Бургазлиев за тежък пътен инцидент, станал в курортния комплекс „Слънчев бряг“. Мъжът е подсъдим за това, че при управление на четириколесно електрическо превозно средство е причинил смъртта на една жена, тежка телесна повреда на нейния син и средни телесни повреди на още две лица, съобщават от държавното обвинение.

Обстоятелства около инцидента

Престъплението е извършено на 14 август 2025 г., около 13:50 часа, на една от пътните артерии в най-големия ни черноморски курорт. Според обвинението, докато е управлявал превозното средство, Н.Б. е допуснал множество нарушения на правилата за движение по пътищата. В резултат на това той е причинил ПТП с преминаващи в района пешеходци.

Установено е, че деянието е извършено след употреба на високорисково наркотично вещество – тетрахидроканабинол (канабис), което е потвърдено от назначените в хода на досъдебното производство експертизи.

Последици от сблъсъка

Вследствие на удара пострадаха четирима души. Най-тежко ранената жена, 35-годишната Христина, бе приета в болнично заведение, където въпреки медицинските грижи почина на 3 септември 2025 г. Синът ѝ е получил тежка телесна повреда, а други двама пешеходци са със средни телесни увреждания. Прокуратурата квалифицира деянието като извършено при евентуален умисъл.

Трагедията

Инцидентът стана в пика на летния сезон миналата година и предизвика широк медиен интерес. По време на първоначалните следствени действия бе изяснено, че Н.Б. е навлязъл в зона с пешеходци с мощно електрическо превозно средство. Веднага след инцидента му бе взета кръвна проба, която отчете наличието на забранени вещества, а водачът бе задържан под стража.

Правна квалификация и съдебен процес

Престъпното деяние е квалифицирано по чл. 342, ал. 4 от Наказателния кодекс, във връзка с разпоредбите на Закона за движение по пътищата. Обвинението обхваща съвкупност от нарушения, довели до фаталния край и нараняванията на множество лица.

Предстои Окръжен съд-Бургас да насрочи дата и начален час за разпоредителното заседание по делото. Спрямо подсъдимия ще бъде разгледана отговорността му за смъртта на жертвата и уврежданията на останалите пострадали.