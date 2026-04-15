Никола Бургазлиев отива на съд за трагедията с АТВ в „Слънчев бряг“

Подсъдимият Г.Б. е управлявал електрическо превозно средство след употреба на канабис; очаква се насрочване на процеса

15 април 2026, 12:38
Фалит заплашва най-голямата спешна болница в Североизточна България

Фалит заплашва най-голямата спешна болница в Североизточна България
Дечев: Имаме информация, че се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове

Дечев: Имаме информация, че се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове
Спад на сделките с имоти след бума на продажби през миналата година

Спад на сделките с имоти след бума на продажби през миналата година
Емил Дечев: Камионът на

Емил Дечев: Камионът на "Хемус" може да е политическа провокация
Отрицателни са пробите за алкохол и дрога на 14-годишната, возила двама върху таван на кола

Отрицателни са пробите за алкохол и дрога на 14-годишната, возила двама върху таван на кола
Започва активният сезон за защита от градушки, България разполага с близо 16 000 ракети

Започва активният сезон за защита от градушки, България разполага с близо 16 000 ракети
Динамична сряда: От гъсти мъгли сутринта до 21 градуса следобед

Динамична сряда: От гъсти мъгли сутринта до 21 градуса следобед
Тирът от „Витиня“ е изправен, разследват умишлен саботаж

Тирът от „Витиня“ е изправен, разследват умишлен саботаж

О кръжната прокуратура в Бургас внесе в съда обвинителен акт срещу Никола Бургазлиев за тежък пътен инцидент, станал в курортния комплекс „Слънчев бряг“. Мъжът е подсъдим за това, че при управление на четириколесно електрическо превозно средство е причинил смъртта на една жена, тежка телесна повреда на нейния син и средни телесни повреди на още две лица, съобщават от държавното обвинение.

(Във видеото: Разследването за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг приключи)

Втора проба потвърди - Бургазлиев е шофирал под въздействие на наркотици АТВ-то, помитайки петима на Слънчев бряг

Обстоятелства около инцидента

Престъплението е извършено на 14 август 2025 г., около 13:50 часа, на една от пътните артерии в най-големия ни черноморски курорт. Според обвинението, докато е управлявал превозното средство, Н.Б. е допуснал множество нарушения на правилата за движение по пътищата. В резултат на това той е причинил ПТП с преминаващи в района пешеходци.

Обвинение за шофьора, убил двама пешеходци в Бургас

Установено е, че деянието е извършено след употреба на високорисково наркотично вещество – тетрахидроканабинол (канабис), което е потвърдено от назначените в хода на досъдебното производство експертизи.

Последици от сблъсъка

Вследствие на удара пострадаха четирима души. Най-тежко ранената жена, 35-годишната Христина, бе приета в болнично заведение, където въпреки медицинските грижи почина на 3 септември 2025 г. Синът ѝ е получил тежка телесна повреда, а други двама пешеходци са със средни телесни увреждания. Прокуратурата квалифицира деянието като извършено при евентуален умисъл.

Почина мъж, ударил се в кола, докато кара тротинетка (ВИДЕО)

Трагедията

Инцидентът стана в пика на летния сезон миналата година и предизвика широк медиен интерес. По време на първоначалните следствени действия бе изяснено, че Н.Б. е навлязъл в зона с пешеходци с мощно електрическо превозно средство. Веднага след инцидента му бе взета кръвна проба, която отчете наличието на забранени вещества, а водачът бе задържан под стража.

С положителна проба за кокаин: Шофьор причини катастрофа в Бургас, има пострадал

Правна квалификация и съдебен процес

Престъпното деяние е квалифицирано по чл. 342, ал. 4 от Наказателния кодекс, във връзка с разпоредбите на Закона за движение по пътищата. Обвинението обхваща съвкупност от нарушения, довели до фаталния край и нараняванията на множество лица.

Протест пред Апелативния съд в Бургас, искат обвинения за случая с АТВ да остане в ареста

Предстои Окръжен съд-Бургас да насрочи дата и начален час за разпоредителното заседание по делото. Спрямо подсъдимия ще бъде разгледана отговорността му за смъртта на жертвата и уврежданията на останалите пострадали.

Източник: Прессъобщение от Окръжна прокуратура - Бургас     
Крис Дженър с таен план: Иска Джеф Безос да спаси империята на дъщеря й

Любопитно Преди 7 минути

Крис и Кайли Дженър искат да си върнат контрола над Kylie Cosmetics и вече са представили идеята на Джеф Безос

Масирани руски атаки по Запорожие, Днепър и Черкаси, има загинал и ранени

Масирани руски атаки по Запорожие, Днепър и Черкаси, има загинал и ранени

Свят Преди 8 минути

В Киевската област официални представители също съобщиха за нападение с дронове

Колумбия ще отстреля до 80 "кокаинови" хипопотама, произлезли от частния зоопарк на Пабло Ескобар

Колумбия ще отстреля до 80 "кокаинови" хипопотама, произлезли от частния зоопарк на Пабло Ескобар

Свят Преди 35 минути

Популацията на инвазивния вид нараства и застрашава местни екосистеми и хора

Тя беше на 18, той - на 54: Скандалната любовна история на Чарли Чаплин и Уна О’Нийл

Тя беше на 18, той - на 54: Скандалната любовна история на Чарли Чаплин и Уна О’Нийл

Любопитно Преди 45 минути

Уна О'Нийл често остава в сянката на великия си съпруг, но за самия Чаплин тя е била центърът на Вселената

Петер Мадяр поиска оставката на унгарския президент

Петер Мадяр поиска оставката на унгарския президент

Свят Преди 53 минути

Лидерът на първата политическа сила в Унгария и бъдещ премиер съобщи, че новият парламент ще бъде свикан в началото на май

Путин загуби най-добрия си приятел в ЕС. На кого може да разчита сега, след като Орбан си отиде?

Путин загуби най-добрия си приятел в ЕС. На кого може да разчита сега, след като Орбан си отиде?

Свят Преди 54 минути

Оттеглянето на Виктор Орбан от унгарската и европейската сцена не само променя политическия пейзаж в Карпатския басейн, но и лишава Москва от най-близкото нещо, което можеше да нарече приятел вътре в блока

Турски шофьор на тир загина при катастрофа в Новозагорско

Турски шофьор на тир загина при катастрофа в Новозагорско

България Преди 57 минути

Инцидентът е станал в село Богданово

<p>Китай тихомълком се превръща в общество на наследеното богатство?</p>

Китай се изправя пред мащабен трансфер на богатство без данък върху наследството

Свят Преди 1 час

Как липсата на данъчна реформа може да задълбочи социалното неравенство и да промени икономическата структура на страната

Арестуваха двама общински съветници от Септември за купуване на гласове

Арестуваха двама общински съветници от Септември за купуване на гласове

България Преди 1 час

Към момента разследващите извършват претърсвания на общо седем адреса, като до този етап са открити около 27 000 евро

<p>&quot;За кого? да гласувам&ldquo;: Сайт с ИИ помага на избирателите да сравнят политическите програми</p>

"За кого? да гласувам“: Сайт с изкуствен интелект помага на избирателите да сравнят политическите програми

Парламентарни избори Преди 1 час

Платформата разделя партийните позиции по ключови теми и предоставя проверими източници

Владимир Путин

Руска инфлуенсърка към Путин: Хората се страхуват от Вас (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Виктория Боня заяви, че самата тя не изпитва страх от лидера на Кремъл, подкрепя го и смята, че той е силна политическа фигура, която е зле информирана

Расте броят на болните от морбили в страната, случаите са вече над 100

Расте броят на болните от морбили в страната, случаите са вече над 100

България Преди 1 час

Три са новите области, в които има потенциално заразени

Астронавтът от „Артемис II“ Кристина Кох разкри как се е справила със синдрома на самозванеца

Астронавтът от „Артемис II“ Кристина Кох разкри как се е справила със синдрома на самозванеца

Любопитно Преди 1 час

Астронавтката Кристина Кох, първата жена в лунната мисия „Артемис II“, разкрива как побеждава синдрома на самозванеца. Вместо празни утвърждения, тя използва психологическия трик да вярва в чуждата висока оценка, за да преодолее стереотипната заплаха

Трето превишение на серен диоксид в Димитровград за денонощие

Трето превишение на серен диоксид в Димитровград за денонощие

България Преди 1 час

Жители на града сигнализират за силни, задушливи миризми, наличие на сажди и осезаемо влошено качество на въздуха

"Червено или черно": Военна лотария в Тайланд решава съдбата на млади мъже

"Червено или черно": Военна лотария в Тайланд решава съдбата на млади мъже

Свят Преди 1 час

Жребий с червени и черни карти определя кой ще служи в армията и кой ще бъде освободен

,

„Щом убива трева, убива и рак“: Странната теория на Доналд Тръмп за газираните напитки

Свят Преди 1 час

„Щом убива трева, убива и рак“ – с този аргумент Доналд Тръмп отби атаките на лекарите срещу любимото му диетично газирано

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg

Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Името на Веско Ешкенази украси почетната стена на „Концертгебау“ в Амстердам

Edna.bg

Принц Хари: Трябваше да се изправя срещу миналото си, преди да стана баща

Edna.bg

Бащата на Малена: Новините са добри, ще кара още следващия сезон

Gong.bg

Атлетико Мадрид елиминира Барселона от ШЛ след драма

Gong.bg

Андрей Гюров: Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми

Nova.bg

Расте броят на болните от морбили в страната

Nova.bg