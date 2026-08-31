България

Експертизите потвърдиха: Никола Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди катастрофата

Преди началото на заседанието майка му поиска отвод на съдебния състав

Василена Василева Василена Василева

31 август 2026, 14:21
Експертизите потвърдиха: Никола Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди катастрофата
Източник: БГНЕС

Н ови експертни заключения бяха представени по делото срещу Никола Бургазлиев за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг. В центъра на съдебното заседание бяха резултатите от изследванията за употреба на наркотични вещества и надеждността на различните проби, взети от обвиняемия след инцидента.

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Вещите лица поставиха под въпрос единствено надеждността на първоначалния дръг тест, извършен непосредствено след катастрофата. Според експертите не може да бъде установено дали колекторният тампон е съдържал достатъчно количество ДНК материал от Бургазлиев, за да може резултатът от изследването да бъде приет за надежден.

Различно е заключението по отношение на лабораторно изследваните кръв и урина. Експертите потвърдиха, че в двете проби е установен тетрахидроканабинол (THC) - активното психоактивно вещество в канабиса.

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  • Няма съмнения за пробите

Пред съда беше обсъден и начинът, по който биологичният материал е бил съхраняван след вземането му. Вакуумните епруветки са били поставени в найлонов плик и обозначени като веществени доказателства.

По думите на вещите лица документацията по съхранението и предаването на пробите е изрядна. Те не са установили основания да се предполага, че изследваните кръв и урина не принадлежат на Никола Бургазлиев.

Експертите посочиха още, че резултатите по-скоро насочват към инцидентна, а не към системна употреба на марихуана. Според заключението вероятното приемане на веществото е било между 36 и 48 часа преди катастрофата.

Съдът прие представените експертни заключения.

Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг тръгва по същество

  • Майката на Бургазлиев поиска отвод

Преди началото на заседанието майката на Никола Бургазлиев е поискала отвод на съдебния състав.

Като мотив тя е посочила отказа да бъде уважено искане на защитата за събиране на допълнителни доказателства. Съдът обаче не е уважил искането за отвод.

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  • Тежката катастрофа в Слънчев бряг

Делото е за тежкия инцидент с АТВ в курортния комплекс Слънчев бряг, при който има загинал и тежко пострадало дете.

При катастрофата е пострадала 35-годишната Христина. Жената е била тежко ранена и около месец по-късно е починала в болница.

Тежко пострадал е и 4-годишният ѝ син Мартин, който след инцидента изпада в кома. Детето оцелява, но възстановяването му продължава заради тежките травми.

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В рамките на делото се изясняват както причините и механизмът на катастрофата, така и обстоятелствата около състоянието на обвиняемия и резултатите от направените му изследвания за употреба на наркотични вещества.

Редактор: Василена Василева
Източник: "Фокус"    
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