Най-малко трима души са загинали при пожар в завод за сладкарски изделия в Индонезия.

Десетки работници са в неизвестност, като броят им варира в различните съобщения на местните власти.

От мястото на инцидента са евакуирани шест чувала с човешки останки.

Пожарът е избухнал в събота, 21 ноември, в предприятието PT Fonusa Agung Mulia, което произвежда популярните в страната бонбони Milkita.

Огънят е потушен в неделя сутринта, но издирвателните действия продължават.

Най-малко трима души загинаха, а десетки работници останаха в неизвестност след мащабен пожар в завод за сладкарски изделия в Индонезия. Шест чувала с човешки останки са били евакуирани от мястото на инцидента, като предстои да бъде установена самоличността на жертвите.

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Пожарът избухна в събота следобед, 21 ноември, в предприятието PT Fonusa Agung Mulia в индустриалната зона Pancatama, в района на Чиканде, област Серанг, провинция Бантен. Фабриката се намира на около 50 километра западно от столицата Джакарта и произвежда захарни и сладкарски изделия, сред които и популярните в Индонезия млечни бонбони Milkita.

По първоначални данни 15 души са били спасени, включително четирима ранени работници. Трима души са загинали, а 36 са останали в неизвестност.

Броят на издирваните обаче се различава в отделните съобщения на местните власти и медиите. CNN Indonesia съобщи за 39 души в неизвестност, докато полицията първоначално е получила информация за 42 служители, с които не е имало връзка след пожара.

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Източник: EPA/БГНЕС

Шест чувала с човешки останки, започва идентификация

Полицията в провинция Бантен съобщи, че от мястото на инцидента са евакуирани шест чувала с човешки останки. Те са предадени за идентификация на специализиран екип, в който участват съдебни медици, ДНК специалисти и съдебни стоматолози.

По данни на индонезийската информационна агенция ANTARA при проверката на персонала на предприятието са установени общо 54 работници. Единадесет от тях са потвърдени като прибрали се по домовете си, един е на медицинско лечение, а за останалите 42 продължава проверката и установяването на местонахождението им.

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Различията в публикуваните числа показват, че информацията за броя на пострадалите и изчезналите все още се уточнява. Идентифицирането на намерените останки е важна част от установяването на окончателния брой на жертвите.

Източник: EPA/БГНЕС

Пожарът обхванал производствени и административни помещения

Огънят е засегнал производствени, складови и административни помещения на фабриката. Над сградата се е издигал гъст черен дим, а части от покривната конструкция са се срутили.

Пожарникарите са се борили с пламъците в продължение на часове. Според официалната информация огънят е бил потушен около 6:30 ч. сутринта в неделя, 22 ноември.

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След овладяването на пожара спасителните екипи са продължили с охлаждането на конструкцията и проверките на останките от сградата. Едва след това е започнало пълномащабното издирване в производствените и административните помещения.

Местните власти са създали специални пунктове за идентификация и са започнали координация със семействата на работниците, за да установят кои служители са се намирали в предприятието по време на инцидента.

Източник: EPA/БГНЕС

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Каква е причината за пожара

Причината за пожара все още се разследва. Според първоначални разкази на оцелели огънят може да е започнал в района на охладителна инсталация на третия етаж на сградата.

Тази версия все още не е потвърдена официално. Разследващите трябва да установят как е възникнал пожарът, как се е разпространил толкова бързо и дали са били спазени изискванията за пожарна безопасност в предприятието.