Адвокатът на Никола Бургазлиев: Повдигнатото обвинение за евентуална умисъл е правно необосновано

С едмица след смъртта на 35-годишната Христина, която пострада най-тежко при инцидента с АТВ в Слънчев бряг, защитата на 18-годишния шофьор Никола Бургазлиев остро разкритикува действията на прокуратурата. Според адвокат Галина Колева държавното обвинение е произнесло публична присъда над клиента ѝ преди съдът да се е произнесъл, а повдигнатото по-тежко обвинение за евентуална умисъл е правно несъстоятелно.

Днес на Никола Бургазлиев ще бъде предявено новото обвинение – за причиняване на смърт и телесни повреди при евентуална умисъл, след като в кръвта му бяха открити и следи от марихуана.

Пред NOVA адвокат Колева първо изказа съболезнования на семейството на починалата жена, след което коментира новите обстоятелства.

„Прокуратурата осъди Никола вчера без съд, без присъда. Тя директно го осъди и каза на гражданите той колко ще лежи в затвора“, заяви Колева.

Тя подробно обясни правната същност на евентуалния умисъл, като подчерта, че за неговото доказване е необходимо извършителят да е предвиждал вредоносния резултат, но да го е неглижирал и съзнателно да е продължил с деянието си. Според нея, това е невъзможно в конкретния случай.

„В нашия конкретен случай, от започване и довършване на деянието са 4-5 секунди. Прокуратурата следваше да обясни как в тези секунди се е формирал този евентуален умисъл, развил и осъществил по отношение на Бургазлиев“, подчерта тя.

Защитата постави под съмнение и твърденията за употреба на наркотици, изнесени на брифинг от прокуратурата. „Никола е задържан непосредствено след извършване на деянието, тоест на 14 август около 13:00 часа. Кръвната проба е взета на 15 август около 7:30, тоест около 30 часа след извършване на деянието. Означава ли това, че се твърди, че той е пушил в условията на задържането си?“, попита риторично адвокат Колева.

Тя допълни, че клиентът ѝ категорично отрича да е употребявал марихуана или други упойващи вещества.

Адвокат Колева заяви, че все още не е запозната официално със заключенията на автотехническата и физико-химичната експертизи и очаква да получи документите днес, когато новото обвинение бъде предявено.