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Петко Петков е следовател в Националната следствена служба (НСлС).

Започва професионалната си кариера през 1995 г., като преминава през различни длъжности в следствените служби.

Бил е директор на Окръжната следствена служба в Благоевград и на Столичната следствена служба.

През 2010 г. е избран за заместник-директор на Националната следствена служба.

На 21 ноември 2026 г. е избран за член на Висшия съдебен съвет с 323 гласа.

Следователите избраха Петко Петков за член на Висшия съдебен съвет

Следователят Петко Петков е новият представител на професионалната общност на следователите във Висшия съдебен съвет (ВСС). Той беше избран на общото събрание на следователите, проведено на 21 ноември, и така беше попълнено последното незаето място от професионалната квота в новия състав на кадровия орган.

Петков е получил подкрепата на 323 свои колеги. За другия кандидат - следователя от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура Бойко Атанасов, са гласували 40 души, съобщиха от Избирателната комисия.

Източник: БГНЕС

Във вота са участвали 378 от общо 453 следователи с право на глас. Гласуването е проведено с хартиени бюлетини, като отчетените действителни гласове са 363, а недействителните - 15.

Избраха четиримата членове на ВСС от квотата на прокурорите

Кой е Петко Петков и каква е кариерата му

Петко Петков е следовател в специализиран отдел 02 „Криминален“ на Националната следствена служба. Той е номиниран за член на ВСС от свои колеги от НСлС, следствените отдели в окръжните прокуратури и военно-окръжните прокуратури.

Професионалният му път в системата на следствието започва през 1995 г. Първоначално работи като помощник-следовател в Районната следствена служба в Елин Пелин, а впоследствие става следовател и заместник-ръководител, изпълняващ функциите на ръководител на Районната следствена служба в Костинброд.

Източник: БГНЕС

През 1998 г. Петков започва работа в стопанския отдел на Столичната следствена служба. Две години по-късно поема ръководството на Осмо териториално отделение.

Между 2002 и 2010 г. заема ръководни позиции, като е директор на Окръжната следствена служба в Благоевград и на Столичната следствена служба.

През 2010 г. е избран за заместник-директор на Националната следствена служба. От 2014 г. до момента на номинацията си работи като следовател в НСлС.

Така Петков влиза в новия състав на ВСС с професионален опит, натрупан както в разследването на престъпления, така и в управлението на следствени структури на регионално и национално ниво.

Какви позиции заяви Петко Петков преди избора

По време на общото събрание Петко Петков постави акцент върху необходимостта от конструктивен диалог между институциите и взаимодействие между отделните власти.

„Диалогът е нещо задължително, не необходимо. Като говорим за принципа за разделение на властите, това не значи липса на диалог между властите. Напротив“, заяви той, цитиран от NOVA.

Другият кандидат - Бойко Атанасов, обърна внимание на начина, по който се провеждат процедурите за номиниране на кандидати за ключови ръководни позиции в съдебната система. Той постави въпроса дали настоящият модел не ограничава реалната конкуренция при избора на ръководители.

Източник: БГНЕС

Какво предстои пред новия Висш съдебен съвет

С избора на Петко Петков приключи попълването на всичките 11 места от професионалната квота в новия ВСС. Съветът се състои от общо 25 членове, разпределени в две колегии - Съдийска и Прокурорска.

В Прокурорската колегия влизат 11 души, включително главният прокурор по право. Петима са представители на професионалната общност - четирима прокурори и един следовател, а останалите петима се избират от Народното събрание.

Започна изборът на следователската квота в новия ВСС

Изборът на Петков обаче все още не е окончателен. Решението на Избирателната комисия може да бъде обжалвано в седемдневен срок. Жалбите се разглеждат от петчленен състав, включващ трима съдии от Върховния касационен съд и двама от Върховния административен съд. Решението на съда е окончателно.

Източник: БГНЕС

Сред важните задачи пред новия състав на ВСС е изборът на титулярен главен прокурор. Предстои и процедура за определяне на нов директор на Националната следствена служба, след като Борислав Сарафов подаде оставка от този пост.

Попълването на професионалната квота поставя началото на следващия етап - работата на новия кадрови орган, от чиито решения зависят назначенията и кариерното развитие на магистратите, както и ръководството на ключови институции в съдебната система.