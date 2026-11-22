Еманюел Макрон обмисля конституционна реформа за въвеждане на „златно бюджетно правило“.

Президентът може да свика съвместно заседание на двете камари на парламента през януари.

Идеята предвижда многогодишни планове за постепенно балансиране на публичните финанси.

Подобен проект за конституционна промяна е бил предложен още през 2011 г., но не е бил приет.

Лидерката на крайната десница Марин Льо Пен също подкрепя въвеждането на подобно правило.

Правителството си поставя за цел да ограничи бюджетния дефицит до 5% от БВП през 2027 г. при 5,4% за настоящата година.

Френският президент Еманюел Макрон обмисля през януари 2027 г. да свика съвместно заседание на двете камари на парламента, за да бъде вписано в конституцията на страната т.нар. „златно бюджетно правило“. Това съобщава френският вестник „Трибюн диманш“.

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Идеята идва на фона на влошаващото се състояние на публичните финанси, нарастващия държавен дълг и трудностите пред парламента да постигне съгласие по бюджета за 2027 г.

Според изданието Макрон обмисля да се опре на проект за конституционна реформа от 2011 г., който така и не беше приет. Той предвиждаше въвеждането на многогодишни планове за постепенно възстановяване на баланса на публичните финанси. Бюджетите на държавата и на системата за социално осигуряване трябваше да бъдат съобразени с тези планове.

Въвеждането на подобно правило би означавало поемане на дългосрочен ангажимент за финансова дисциплина, който да обвързва бъдещите правителства и при изготвянето на държавните бюджети.

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Марин Льо Пен също подкрепя идеята

Предложението на Макрон получи положителен отзвук от крайната десница във Франция. Лидерката на „Национален сбор“ Марин Льо Пен, която води в социологическите проучвания за президентските избори през април и май 2027 г., също призова за подобна реформа в началото на ноември.

Председателят на партията Жордан Бардела заяви, че формацията ще подкрепи мярката, ако начинът на прилагането ѝ съответства на нейните предложения.

„Това златно правило трябва да забранява представянето на бюджет, който увеличава държавния дълг. Ако начинът, по който златното правило ще бъде приложено, съответства на нашите предложения, ще подкрепим тази мярка за разумно управление, за да предпазим страната си от фалита, който я заплашва след десет години управление на Макрон“, заяви Бардела.

Той е смятан за вероятен кандидат за премиерския пост, ако Марин Льо Пен спечели президентските избори.

Темата за бюджетната дисциплина се очертава като една от важните в политическия дебат преди президентския вот. Въвеждането на ограничение върху бюджетите, които водят до увеличаване на държавния дълг, присъства и в програмите на няколко кандидати за президент.

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Франция се бори с бюджетния дефицит

Френското правителство си е поставило за цел да ограничи бюджетния дефицит до 5% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2027 г. За сравнение, очакваното равнище за настоящата година е 5,4%.

Постигането на тази цел обаче е свързано с трудни политически преговори. Парламентът все още не успява да постигне съгласие по бюджета за 2027 г., което допълнително усложнява усилията на правителството да овладее публичните разходи.