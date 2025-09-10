България

Инцидентът в Слънчев бряг: Прокуратурата ще разследва умисъл на Никола Бургазлиев

18-годишният младеж помете петима души с електрическо АТВ

10 септември 2025, 07:21
Иван Иванов на родна земя: Пътят към върха изисква огромни жертви и пълна отдаденост

Парламентът избира заместник-омбудсман

Слънце и летни жеги в сряда, облаците идват в края на седмицата

Дете загина, затиснато от самоделно превозно средство

Пожар в автосервиз в София

Сигнал за съмнителен изоставен куфар във Варна, подготвят контролиран взрив

Внимание! Фалшиви лекарства за диабет и отслабване заливат онлайн мрежата

Мечки унищожиха пчелни кошери за над 40 хил. лева в Казанлъшко (ВИДЕО)

О чаква се прокуратурата днес да повдигне ново и по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев - младежът, който помете петима души в Слънчев бряг с електрическо АТВ.

Той ще отговаря за причиняване на смърт на едно лице и причиняване на телесни повреди на повече от едно лице в условията на евентуален умисъл, съобщава NOVA.

Наказанието е лишаване от свобода 13-20 години или доживотен затвор.

Най-сериозно пострадалата жена, 35-годишната Христина, загуби живота си заради тежките травми. А 4-годишното ѝ дете още е в кома.

Според разследващите 18-годишният Бургазлиев е карал електрическото АТВ след употреба на марихуана, която е пушил ден и половина по-рано преди кръвното изследване. А самата машина била напълно изправна. 

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

