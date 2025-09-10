Инцидентът в Слънчев бряг: Прокуратурата ще разследва умисъл на Никола Бургазлиев

Мечки унищожиха пчелни кошери за над 40 хил. лева в Казанлъшко (ВИДЕО)

Слънце и летни жеги в сряда, облаците идват в края на седмицата

Иван Иванов на родна земя: Пътят към върха изисква огромни жертви и пълна отдаденост

О чаква се прокуратурата днес да повдигне ново и по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев - младежът, който помете петима души в Слънчев бряг с електрическо АТВ.

Защо семейството на Христина, пометена от АТВ в Слънчев бряг, не може да я погребе вече седмица

Той ще отговаря за причиняване на смърт на едно лице и причиняване на телесни повреди на повече от едно лице в условията на евентуален умисъл, съобщава NOVA.

Наказанието е лишаване от свобода 13-20 години или доживотен затвор.

След инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Ще повдигнат по-тежко обвинение на задържания

Най-сериозно пострадалата жена, 35-годишната Христина, загуби живота си заради тежките травми. А 4-годишното ѝ дете още е в кома.

Според разследващите 18-годишният Бургазлиев е карал електрическото АТВ след употреба на марихуана, която е пушил ден и половина по-рано преди кръвното изследване. А самата машина била напълно изправна.