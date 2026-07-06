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Започва делото срещу Никола Бургазлиев за фаталната катастрофа с АТВ в Слънчев бряг

Процесът ще продължи два дни, а близки на жертвата и сдружение „Ангели на пътя“ организират протест с искане за справедлива присъда

Василена Василева Василена Василева

6 юли 2026, 06:55
Започва делото срещу Никола Бургазлиев за фаталната катастрофа с АТВ в Слънчев бряг
Източник: БГНЕС

С протест за справедливост и засилен обществен интерес в Бургаския окръжен съд започва по същество делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която загина 35-годишната Христина, а четиригодишният ѝ син Мартин остана с трайни увреждания.

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Съдебните заседания са насрочени за два дни, след като магистратите отхвърлиха искането на защитата процесът да бъде върнат на прокуратурата за допълнително разследване.

Пред Съдебната палата в Бургас отново ще се съберат близки на жертвата, граждани и представители на сдружението „Ангели на пътя“, които настояват за справедливо наказание.

„Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство“, заявяват организаторите на протеста. Те призовават обществото да не допуска „болката на едно семейство да бъде прегазена за втори път от безразличието“.

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Какво се случи

Катастрофата стана преди близо 10 месеца в курорта Слънчев бряг. При инцидента с АТВ пострадаха петима души. Най-тежко ранена беше 35-годишната Христина, която по-късно почина в болница. Синът ѝ Мартин, тогава на 4 години, получи тежки травми, довели до трайни увреждания.

Случаят предизвика силен обществен отзвук и постави отново на дневен ред въпросите за безопасността по курортните алеи и отговорността при управление на високопроходими превозни средства.

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Обвинението

Според прокуратурата Никола Бургазлиев е причинил катастрофата след употреба на марихуана. Срещу него е повдигнато обвинение за причиняване на тежкия пътен инцидент при евентуален умисъл – квалификация, която предвижда значително по-тежка наказателна отговорност.

Защитата неколкократно настоя обвинението да бъде променено в такова за непредпазливо престъпление и поиска делото да бъде върнато за ново разследване. Съдът обаче не уважи исканията и даде ход на процеса по същество.

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Защо разследването беше поето от Националната следствена служба

Още в началото на разследването прокуратурата възложи случая на Националната следствена служба, вместо на следователи в Бургас.

От държавното обвинение мотивираха решението с необходимостта да бъдат избегнати всякакви съмнения за безпристрастността на разследването, тъй като родителите на подсъдимия са служители на МВР.

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На предходното съдебно заседание прокуратурата отхвърли и твърденията на защитата, че в досъдебното производство са били нарушени правата на обвиняемия.

Очаква се в следващите два дни съдът да пристъпи към разпит на свидетели и разглеждане на доказателствата по едно от най-коментираните дела, свързани с тежки пътни инциденти през последната година.

Редактор: Василена Василева
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