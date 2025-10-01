Втора проба потвърди - Бургазлиев е шофирал под въздействие на наркотици АТВ-то, помитайки петима на Слънчев бряг

И втората кръвна проба на Никола Бургазлиев сочи употребата на наркотици, потвърдиха за NOVA източници от разследването. Той е обвинен за катастрофата с АТВ в „Слънчев бряг”, при която бяха пометени няколко пешеходци. Контролната проба беше поискана от защитата на обвиняемия.

На 14 август 2025 г. 18-годишният Никола Бургазлиев предизвика тежък пътен инцидент в Слънчев бряг, когато управляваното от него АТВ помете петима пешеходци, сред които три деца. Катастрофата доведе до сериозни наранявания на 4-годишния Марти и неговата 35-годишна майка Христина, които бяха приети с тежки травми в болница в Бургас. Първоначалните кръвни проби на Бургазлиев веднага показаха наличие на наркотици в организма му. Състоянието на Марти и майка му остана критично. В края на август 2025 г. детето беше транспортирано с медицински хеликоптер до болница „Пирогов“ в София, където лекари в продължение на месец се бориха за живота му. За съжаление, майката Христина издъхна след близо три седмици в мозъчна смърт, което доведе до по-тежки обвинения срещу водача. След дълго лечение и усилия от страна на медиците, на 30 септември 2025 г. 4-годишният Марти беше изписан от „Пирогов“. Предстои му продължителна рехабилитация. Разследването по случая продължи, като по искане на защитата на обвиняемия Никола Бургазлиев беше извършена контролна кръвна проба във Варна. Резултатите от нея потвърдиха първоначалните данни за управление под въздействие на наркотични вещества. Към момента автотехническата експертиза също е готова, а разследването на тежкия инцидент е на финалната си права.