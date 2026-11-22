Повечето полети на летище Брюксел ще бъдат отменени на 23 ноември.

Служители на белгийската компания за управление на въздушното движение Skeyes ще се включат в националните протестни действия.

Между 7:00 и 21:00 ч. местно време няма да може да се осигурява нормално обслужване на въздушния трафик.

Ще бъдат запазени минимални услуги за спешни случаи и полети, свързани с критични ситуации.

Очакват се сериозни нарушения в движението на автобуси, трамваи и метро в Брюксел.

Авиокомпаниите ще уведомяват пътниците за отменените полети и възможностите за презаверка или възстановяване на сумите.

Летище Брюксел очаква сериозни смущения в работата си в понеделник, 23 ноември, като по-голямата част от пристигащите и заминаващите полети ще бъдат отменени. Причината е, че част от служителите на белгийската компания за управление на въздушното движение Skeyes възнамеряват да се включат в националната демонстрация, организирана от синдикатите.

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„За съжаление летище Брюксел очаква значителни смущения в работата си през този ден“, се посочва в съобщение, публикувано на интернет страницата на летището.

От ръководството уточняват, че повечето полети ще трябва да бъдат отменени заради участието на част от служителите на Skeyes в протестните действия. Авиокомпаниите ще се свържат директно със засегнатите пътници, за да ги информират за възможностите им.

Въздушният трафик ще бъде сериозно ограничен

Белгийската компания Skeyes, която отговаря за управлението на въздушното движение в страната, съобщи, че няма да може да осигури нормално обслужване на полетите на белгийските летища и във въздушното пространство под нейна отговорност между 7:00 и 21:00 ч. местно време в понеделник.

Причината е очакваният недостиг на персонал за безопасното обслужване на обичайния въздушен трафик.

„Очакваните нива на персонал няма да позволят да се гарантира безопасното обслужване на редовния въздушен трафик през този период. Поради това Skeyes е принудена временно да преустанови съответните услуги“, съобщиха от компанията.

Ще бъдат запазени минимални услуги за спешни случаи и други полети, които са от критично значение за безопасността.

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Очаква се ограниченията да засегнат както пътниците, които трябва да излетят от Брюксел, така и тези, които планират да пристигнат в белгийската столица. Отмените ще обхванат полети на различни авиокомпании, тъй като причината е свързана с управлението на въздушното движение, а не с дейността на отделен превозвач.

Пътниците са призовани да проверяват статуса на резервациите си директно при авиокомпаниите и да не предприемат пътуване към летището, преди да са получили информация за полета си.

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Демонстрацията в понеделник е организирана от трите основни синдикални организации в Белгия – ACV-CSC, FGTB-ABVV и ACLVB. Те протестират срещу социално-икономическите реформи и мерките за икономии на федералното правителство, ръководено от премиера Барт де Вевер.

Синдикатите предупреждават за нарастващия финансов натиск върху домакинствата заради поскъпването на основни разходи като наемите, енергията, горивата, хранителните продукти и обществения транспорт.

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Сред спорните мерки са промени, засягащи пенсионната система, заплатите и условията на труд. Според синдикалните организации правителствената политика не осигурява обещаната подкрепа за работещите и семействата.

Протестиращите ще се съберат около 10:00 ч. местно време при Северната гара в Брюксел, където са планирани изказвания. Около 11:00 ч. демонстрантите ще тръгнат на шествие през централната част на града към Южната гара.

Очакват се затруднения и в обществения транспорт

Националната демонстрация ще засегне не само въздушния транспорт. Операторът на обществения транспорт в Брюксел STIB-MIVB предупреди за сериозни нарушения в движението на автобусите, трамваите и метрото заради участието на част от служителите в протестните действия.

Очакват се и временни прекъсвания или промени в маршрутите на някои линии заради преминаването на демонстрацията през столицата.

Фламандският транспортен оператор De Lijn също предупреди за сериозни затруднения в автобусните и трамвайните превози в понеделник. Във Валония се очакват нарушения и в услугите на регионалния оператор LeTEC.

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За разлика от предишни протестни дни този път националният железопътен оператор SNCB-NMBS не очаква прекъсвания на влаковото движение, тъй като не е подадено уведомление за стачка от железопътните служители.

Съчетаването на ограниченията във въздушния транспорт с проблемите в градската мобилност може да затрудни значително придвижването на пътниците, включително на тези, които трябва да стигнат до летището с обществен транспорт.