ЦИК обявява окончателните резултати от изборите

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Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) се очаква да обяви окончателните резултати от президентските избори. При обработени 100% от протоколите на секционните избирателни комисии Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят вота с 57,566% от гласовете. Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев остава на второ място с 39,483%.

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур

В подкрепа на победителите са гласували 1 093 852 души, докато за техните опоненти своя вот са дали 750 251 избиратели. Така разликата между двете кандидатпрезидентски двойки достига 343 601 гласа.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 56 080 души, или 2,951% от гласувалите.

Данните са към 9:15 ч. на 2 ноември и са публикувани на интернет страницата на Централната избирателна комисия. Предстои комисията да обяви официалните окончателни резултати в установения от закона срок.

При обработени 100% протоколи: Йотова и Вълчев печелят изборите

Президентските избори се проведоха в два тура, след като на първия тур на 25 октомври нито една от кандидатпрезидентските двойки не успя да спечели необходимата подкрепа за победа.

До балотажа на 1 ноември достигнаха Илияна Йотова и Кирил Вълчев, от една страна, и Андрей Гюров и Георги Кандев, от друга.

На първия тур Йотова и Вълчев получиха 34,763% от гласовете, а Гюров и Кандев – 31,947%. Разликата между тях беше по-малка от три процентни пункта, което направи решаващия втори тур особено важен за изхода от президентската надпревара.

На балотажа Йотова и Вълчев увеличиха значително преднината си и получиха подкрепата на над 1,09 млн. избиратели. Въпреки че Гюров и Кандев спечелиха вота сред българите в чужбина, общият резултат от гласуването в страната и зад граница осигури победата на техните опоненти.

Илияна Йотова става първата жена, избрана за президент на България. Тя е седмият държавен глава на страната след промените от 1989 г. Йотова пое функциите на държавен глава през януари 2026 г., след като Румен Радев напусна президентския пост, за да участва в парламентарните избори.

Официалното встъпване в длъжност на новоизбрания президент е насрочено за 22 януари 2027 г.