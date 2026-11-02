България

Нова надежда за децата с рак: Български лекари ще си сътрудничат с водещ център в Европа

Споразумението предвижда сътрудничество при лечението, обучението на медицински специалисти, клиничните проучвания и психосоциалната подкрепа за децата и техните семейства

2 ноември 2026, 14:46
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  • Клиниките по детска онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ и болница „Свети Георги“ в Пловдив подписаха меморандум за сътрудничество с най-големия център за детска онкология в Европа, разположен в Нидерландия.
  • Партньорството предвижда обучение на специалисти, достъп до съвременни лекарства и клинични проучвания, както и психосоциална подкрепа за децата и семействата им.
  • Български пациенти ще могат да бъдат изпращани за лечение в Нидерландия, когато необходимата терапия не може да се осигури у нас.

Инвестират 1,9 млн. евро за модернизация на детската онкохематология в ИСУЛ

България вече е партньор на най-големия център за детска онкология в Европа. Клиниката по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ подписа меморандум за сътрудничество. Целта е осигуряване и прилагане на най-високите европейски и световни стандарти в грижите за онкологично болните деца.

Началникът на Клиниката по детска хематология и онкология в „Царица Йоанна – ИСУЛ“ проф. д-р Боряна Аврамова каза в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS, че центърът е комплексен, тъй като освен болница по детска онкология и хематология, към него има изключително развита част, която се занимава с изследвания, с научна дейност. Също така има много програми, които се занимават с проследяването на децата след излекуването им от тези заболявания. Има съпътстващи грижи, които са задължителни за всеки пациент, лекуван от онкологично заболяване.

В миналото, преди 2018 година, когато е създаден този комплексен център, в Нидерландия е имало седем клиники по детска онкохематология в различни университетски градове. Решено е те да се съберат на едно място, тъй като така стават много по-мощни, с много по-широка експертиза, с много специалисти и много възможности за научна и клинична дейност. Също така се установява, че това е и по-евтиният вариант, обясни професорът, цитиран от NOVA NEWS.

В меморандума участва също така и Клиниката по детска онкохематология към болница „Свети Георги“ в Пловдив. Лекарят подчерта, че в София лекарите специалисти по тези болести не са събрани в една болница и благодарение на мемораднума всички лекари от столицата, които се занимават с грижите за деца с онкологични заболявания, ще имат достъп до това, което предлага центъра.

Меморандумът предлага комплексно сътрудничество – лечение на пациенти, обучение на специалисти, включване на български пациенти в клинични проучвания с най-модерните лекарства, психосоциална подкрепа и други.

България и Северна Македония подписаха План за сътрудничество в здравеопазването

  • Ще има ли възможност български деца с най-тежките диагнози да бъдат изпращани на специализирано лечение в Нидерландия?

Проф. Аврамова обясни, че се предвижда изпращане на български пациенти за лечение в чужбина. Става дума обаче за случаи, чието лечение не може да се осъществи в България. Тя отбеляза, че целта на меморандума е да се подобри лечението у нас чрез чуждестранната подкрепа.

Източник: NOVA NEWS    
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