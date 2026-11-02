Румен Радев и представител на САЩ обсъдиха отбраната и стратегическото партньорство

Премиерът Румен Радев и заместник-помощник държавният секретар на САЩ Дейвид Бейкър обсъдиха икономическото и инвестиционното сътрудничество, високите технологии, енергетиката и отбраната.

Те откроиха значението на Средния коридор за транспортната, енергийната и дигиталната свързаност на Европа.

Бейкър е на посещение в България по повод приемането на първите бойни машини „Страйкър“ в Сухопътните войски.

Радев: Стратегическото партньорство със САЩ създава много възможности за ивестиции

Стратегическото сътрудничество между България и САЩ в икономиката и инвестициите, високите технологии и енергетиката, както и партньорството в отбраната и средата за сигурност в Черно море обсъдиха на среща министър-председателят Румен Радев и заместник-помощник държавният секретар на САЩ по въпросите на европейската сигурност и политическите въпроси Дейвид Бейкър, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

В разговора беше откроено стратегическото значение на Средния коридор за транспортната, енергийната и дигиталната свързаност на Европа.

Бейкър е на посещение в България по повод приемането на първите бойни машини „Страйкър“ в Сухопътните войски. В срещата участваха министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова, обясниха още от пресслужбата.

Припомняме, че в края на октомври се проведе тристранна среща между министрите и началниците на отбраната на България, Румъния и Турция. На срещата те призоваха за незабавно спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море, които застрашават търговските кораби.