България

Сметната палата няма да разгледа сигнала на Демерджиев за частните полети на Пеевски

Институцията е отказала да уважи сигнала на вътрешния министър, който настоява за проверка на декларирането на разходите

2 ноември 2026, 19:22
Сметната палата няма да разгледа сигнала на Демерджиев за частните полети на Пеевски
Иван Демерджиев   
Източник: БГНЕС
  • Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че Сметната палата е отказала да уважи сигнала му за недекларираните частни полети на Делян Пеевски и липсата на информация за тяхното заплащане.
  • Той критикува решението на институцията и обвини регулаторите, че прикриват интересите на влиятелни политически фигури.
  • Демерджиев посочи, че решението може да бъде оспорено само от Софийската градска прокуратура, и призова за избор на нов Висш съдебен съвет.

Демерджиев сезира Сметната палата за имуществото и разходите на Пеевски

Сметната палата не намира нарушение в това, че Делян Пеевски не е декларирал частните си полети. Не вижда проблем и в това, че липсва официално предоставена информация как са заплатени тези воаяжи. Милионите, изхарчени за чартърни самолети на народен представител, с неясен произход не представляват интерес за институцията, управлявана от бившия председател на Народното събрание.

Това се казва в позиция на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

"Припомням, че лицата, заемащи висши държавни длъжности имат задължения да декларират не само доходите си, за да се проследи дали те отговарят на стандарта им на живот, но и да обявяват, когато друг прави сериозни разходи в тяхна полза.

Днес, ден след втория тур на президентските избори, официално получих писмо от зам.-председателя на Сметната палата Маргарита Николова, че няма да уважат сигнала, който им изпратих на 31 юли.

За съжаление, докато МВР работи, част от институциите все още се ползват като чадър! Овладените от Сглобката регулатори продължават тихо да изпълняват ролята, за която са назначени – да пазят господарите си. Припомням ви, че през лятото на 2023 година ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС избраха Димитър Главчев за председател на Сметната палата със 7-годишен мандат.

Всеки път, в който се зачудите защо е важно съдебната реформа да се състои и да се избере нов Висш съдебен съвет, си спомнете, че решението на Сметната палата може да бъде протестирано само от Софийска градска прокуратура. Очаквате ли тя да го направи в настоящия си вид? Ако отговорът е не, какъвто е моят, стискайте палци по-скоро да имаме избран нов ВСС", пише още Демерджиев.

Източник: БГНЕС    
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