България

Кой даде победата на Йотова и откъде дойдоха гласовете за Гюров: Неочаквани размествания на балотажа

Близо 100 хиляди гласа за Йотова са дошли от избиратели на Костадин Костадинов, а около 150 хиляди от гласувалите за ГЕРБ-СДС са подкрепили Гюров, показват данните на социологическа агенция "Мяра"

Василена Василева Василена Василева

2 ноември 2026, 13:49
Кой даде победата на Йотова и откъде дойдоха гласовете за Гюров: Неочаквани размествания на балотажа
Източник: БТА/Агенция "Мяра"

И збирателите, които не са гласували на първия тур на президентските избори, но са отишли до урните на балотажа, са разпределили подкрепата си приблизително поравно между Илияна Йотова и Андрей Гюров. В същото време двамата кандидати са привлекли гласове от различни политически електорати, като Йотова получава значителна подкрепа от привърженици на „Прогресивна България“ и „Възраждане“, а Гюров – от избиратели на ГЕРБ-СДС и ДПС. Това показват данни на социологическата агенция „Мяра“ за електоралните и демографските профили след втория тур на президентските избори.

Изследването е по поръчка на БНТ, БНР и „Нова броудкастинг груп“ ЕООД.

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  • Откъде идват гласовете за Йотова и Гюров

Приливът на избиратели, които не са гласували на първия тур, съставлява малко над 13% от общия вот за Илияна Йотова, посочват от „Мяра“.

Около 100 хиляди гласа за нея са дошли от избиратели, подкрепили на първия тур лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Според агенцията обаче по-съществената част от новата подкрепа за Йотова идва от активирали се привърженици на „Прогресивна България“ (ПБ), които не са участвали в първия тур. Тогава за ПБ са гласували около половин милион души, докато на балотажа броят на участвалите от този електорат е надхвърлил 600 хиляди. Почти всички от приблизително 150-те хиляди нови избиратели са подкрепили Йотова, отбелязват от „Мяра“.

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Близо две трети от гласовете за нея обаче са от хора, които са повторили избора си от първия тур. От агенцията уточняват, че част от привържениците на Йотова може да са гласували за друг кандидат или да не са участвали в първия тур, но впоследствие да са я подкрепили на балотажа. Според социолозите в подобни изследвания избирателите понякога не посочват, че не са гласували за предпочитания от тях кандидат на първия тур.

При Андрей Гюров се наблюдава по-голяма приемственост във вота. Близо три четвърти от гласувалите за него на балотажа заявяват, че са го подкрепили и на първия тур. От „Мяра“ отбелязват, че и при този показател е възможно известно надценяване.

Делът на избирателите, които са гласували за Гюров само на втория тур, е 17% от общия му резултат. Така, макар новите гласоподаватели да са се разделили приблизително поравно между двамата кандидати, те имат по-голяма относителна тежест в електората на Гюров.

  • Гюров привлича гласове от ГЕРБ-СДС и ДПС

Близо 19% от вота за Андрей Гюров, или около 150 хиляди гласа, са дошли от избиратели на ГЕРБ-СДС, посочват от „Мяра“. Други 10%, или над 70 хиляди гласа, са от хора, подкрепили „Прогресивна България“ на парламентарните избори през април.

Според социолозите това е част от протестния вот, подкрепил ПБ на предишните избори, който сега се е насочил към Гюров. Над 5% от гласовете за него идват от избиратели на ДПС, което се равнява на близо 50 хиляди гласа.

От „Мяра“ отбелязват, че делът на избирателите на „Продължаваме промяната – Демократична България“ в електоралния микс на Гюров е по-нисък от този на ПБ сред подкрепилите Йотова. Според агенцията това показва, че Гюров е привлякъл подкрепа от по-различни политически групи.

Данните показват още, че на първия тур са гласували около 120 хиляди привърженици на ГЕРБ. На балотажа те са били над 11% от общия вот от около 1,9 милиона души, или приблизително 200 хиляди. Около три четвърти от тях са подкрепили Гюров – приблизително 150 хиляди гласа.

Увеличение има и при избирателите на ДПС. Ако на първия тур те са били около 50 хиляди, на балотажа броят им е приблизително двойно по-голям. Докато преди седмица повечето от тях са гласували за Йотова, на втория тур мнозинството е подкрепило Гюров, сочат данните на агенцията.

Как се промени профилът на избирателите на Йотова и Гюров между двата тура

Вотът на „Възраждане“, който в значителна степен се припокрива с този на Костадин Костадинов от първия тур, съставлява около 130 хиляди гласа. Това е близо две трети от гласовете за този електорален сегмент на първия тур. Както вече беше посочено, поне 100 хиляди от тях са отишли при Йотова.

На балотажа са участвали и значителни части от електоратите на МЕЧ и „Величие“, свързани съответно с Радостин Василев и Ивелин Михайлов. Според „Мяра“ привържениците на Михайлов преимуществено са подкрепили Йотова. Подобна е тенденцията и сред избирателите на Радостин Василев, въпреки призива на лидера им. От агенцията отчитат и приноса на БСП в подкрепата за Йотова.

  • Как са гласували различните демографски групи

Данните за демографския профил на избирателите показват, че Йотова има по-силна подкрепа сред жените. Гюров пък води с приблизително съотношение две към едно в София, както и сред най-младите избиратели.

При хората с висше образование разликата между двамата кандидати е малка. За Гюров са гласували 49,4% от висшистите, а за Йотова – 46,8%.

Според проучването избирателите от турския етнос в България са подкрепили двамата кандидати в приблизително равни пропорции. При привържениците на ДПС обаче на балотажа по-висок е делът на гласувалите за Гюров.

  • Окончателни резултати от балотажа

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев печели изборите с 57,566% от гласовете. Андрей Гюров и Георги Кандев получават 39,483%.

Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) при обработени 100% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии. Данните са към 9:15 ч.

Редактор: Василена Василева
Източник: "Мяра"/БТА, София Господинова    
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