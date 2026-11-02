България

Ритник уби малко куче в София, жители на „Кръстова вада“ излизат на протест

Охранителна камера е заснела как мъж рита йоркширски териер. По свидетелски разкази животното е починало на място

2 ноември 2026, 18:47
Ритник уби малко куче в София, жители на „Кръстова вада“ излизат на протест
Източник: Николай Попов/ Facebook/ DarikNews
  • Деветгодишно йоркширско териерче на име Кнопа е починало, след като мъж го ритнал в столичния квартал „Кръстова вада“ на 1 ноември вечерта.
  • Според разказа на собственичката нападението е станало, защото кучето преминало покрай къщата на мъжа, а след инцидента възникнал физически сблъсък между него и стопанина.
  • Случаят предизвика възмущение в социалните мрежи, а жители на квартала организират обща разходка в знак на протест срещу насилието над животни.

Жесток случай на насилие над животно предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи. Случилото се е заснето от охранителна камера, а кадри от инцидента се разпространяват в интернет. На тях се вижда как мъж рита куче от породата „Йоркширски териер“ с всички сили в столичния квартал „Кръстова вада“, пише DarikNews.bg.

Трагедията се разиграла на 1 ноември около 21:00 часа в района на улиците „Ивайло Петров“ и „Иван Колев“. Животното било деветгодишен йоркширски териер на име Кнопа, тежащ едва три килограма.

Според разказа на стопанката му Снежана Кишчук мъжът посегнал на кучето, защото преминало покрай къщата, в която живеел.

На разпространените в социалните мрежи кадри се вижда как мъж нанася силен ритник на малкото куче, докато то е на разходка със своя стопанин. От удара животното отхвръква към паркиран автомобил. Според свидетелски разкази кучето е починало на място.

След случилото се между стопанина и предполагаемия нападател възникнал физически сблъсък, а мъжът напуснал мястото.

Собственичката споделя за трагедията във Facebook, като разказва, че домашният ѝ любимец бил спокоен и никога не проявявал агресия.

Случаят предизвика множество реакции в социалните мрежи. Жители на квартала разказват и за други подобни прояви на агресия срещу домашни животни.

В знак на протест срещу насилието над животни за понеделник вечерта е организирана обща разходка на собственици на кучета в квартал „Кръстова вада“.

Поради изключително тежките и смущаващи кадри, съдържащи насилие над животно, редакцията ни взе решение да не публикува видеозаписа от инцидента.

Източник: DarikNews.bg     
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