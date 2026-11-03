България е домакин на 15-ия Годишен форум на Дунавската стратегия

Н а 3 и 4 ноември 2026 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще бъде домакин на 15-ия Годишен форум на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион (Дунавската стратегия). Събитието е водещо в рамките на Българското председателство на стратегията през 2026 г.
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Представители на европейски и национални институции, държавите от Дунавския регион, регионалните и местните власти, академичните среди, гражданското общество и младежки организации ще обсъдят възможностите за засилване на сътрудничеството в рамките на стратегията. Сред основните теми ще бъдат по-ефективното сближаване и устойчивото развитие на региона.
През 2026 г. България е ротационен председател на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, която обединява 14 държави в сътрудничество за справяне с общите предизвикателства и използване на възможностите за развитие.
Българското председателство преминава под мотото „Свързани региони, повече сплотеност: По-силен Дунав за всички“. Основен приоритет е намаляването на икономическите, социалните и териториалните различия, както и по-ефективното използване на макрорегионалното сътрудничество за постигане на балансирано развитие на Дунавския регион.
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Програмата на форума предвижда дискусии по теми, свързани с транспортната и мултимодалната свързаност, развитието на уменията и местните икономики, управлението на водните ресурси и климатичната устойчивост. Ще бъдат разгледани също въпросите на сигурността и ролята на малките и средните градове за балансираното териториално развитие.
Специално внимание ще бъде отделено на бъдещето на политиката на сближаване след 2027 г., както и на мястото на макрорегионалните стратегии в бъдещите политики и финансови инструменти на Европейския съюз.
Организирането на 15-ия Годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион се подкрепя в рамките на проект DSP 3 „Danube Strategy Point – A Secretariat for the Danube Region“, съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата Interreg „Дунавски регион“ 2021–2027 г.