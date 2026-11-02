България

Денонощна охрана и оглед от Военна полиция за контейнера край Арапя

Районът е под денонощна охрана, а работата може да бъде спряна при дъжд и влошаване на времето

2 ноември 2026, 15:58
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  • Контейнерът край Арапя е под денонощна охрана, докато приключат следствените действия.
  • По предварителни данни няма опасен товар, но съдържанието му още не е проверено.
  • Води се разследване дали контейнерът е част от товара на потъналия кораб „Contship Jet“.

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Какво има в морето край Арапя? Институциите проверяват водата след случая с контейнера

Осигурена е денонощна охрана в района на контейнера, изхвърлен от морето между къмпинг "Арапя" и ваканционно селище "Оазис", докато не приключат всички процесуално-следствени действия. Това каза областният управител на Бургас Дико Диков. По предварителни данни няма опасност контейнерът да съдържа опасен товар, но това засега са само предположения, уточни областният управител.

По случая е образувано досъдебно производство във Военната прокуратура в София. Уведомени са всички компетентни държавни институции.

На място са представители на Военна полиция, които трябва да извършат първоначалните следствени действия.

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След приключване на огледа на контейнера ще бъде предприето товаренето му и изнасянето на всичко, което бъде открито в него. Всички действия ще се извършват под ръководството и по разпореждане на наблюдаващия прокурор.

Все още не може да се посочи кога контейнерът ще бъде отворен и изведен от брега. Това ще зависи от хода на огледа и метеорологичните условия. При влошаване на времето и дъжд, работата вероятно ще бъде преустановена, каза Диков.

Има основания да се предполага, че контейнерът е част от товара на потъналия преди няколко дни кораб Contship Jet, собственост на либерийска компания, каза още Диков.

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Мистериозен контейнер с коледна украса откриха край Арапя
18 снимки
Мистериозен контейнер с коледна украса откриха край Арапя
Мистериозен контейнер с коледна украса откриха край Арапя
Мистериозен контейнер с коледна украса откриха край Арапя
Мистериозен контейнер с коледна украса откриха край Арапя
Източник: БТА    
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