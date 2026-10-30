Президентски избори

Близо 3 млн. евро са разходите на ЦИК за двата тура на президентските избори

Василена Василева Василена Василева

30 октомври 2026, 09:40
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О коло 3 милиона евро е план-сметката на Централната избирателна комисия (ЦИК) за двата тура на изборите, съобщи говорителят на комисията Стоянка Балова в ефира на БНТ. В тези пари влизат разяснителната кампания, възнагражденията на районни и избирателни комисии, сътрудници и обученията за двата тура, допълни тя.

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За предотвратяване на проблеми за несъответствие в паметта на машините и подписките на избиратели в няколко секции, като тези във Велико Търново, Габровско и Видинско, от ЦИК са изпратили указания до общините и районните избирателни комисии при какви условия може да се даде на избирателя да гласува отново. Причината за неотчитане на гласовете може да бъде издърпване на картата преди звуковия сигнал или прекъсване на захранването, обясни Балова. 

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Тя припомни и основни правила за гласуване. Едно от тях е след гласуване да се изчака звуковия сигнал и да не се издърпва картата от машината по-рано, тъй като вотът може да не бъде отчетен. В отговор на въпрос за прозрачността на хартията тя посъветва гласуващите да прегъват контролната разписка не само веднъж, а два пъти, за да не се вижда номерът на кандидата при подпечатване.

По същия начин ли се гласува на балотаж

Броят на проблемните машини от първи тур на президентските избори е 31, две от тях са извън страната. Балова увери, че казусите от изборите на 25 октомври са разрешени, а машините са предадени за ремонт.  

В отговор на препоръките на омбудсмана за проблема с достъпността на част от секциите, говорителката на ЦИК подчерта наличието на подвижни избирателни секции за хора с увреждания. Тя заяви, че отговорността за достъпност до секциите е на общините. В ЦИК няма получени сигнали за човек, който не е могъл да застъпи секция и да гласува, отговори тя.

Избирателната активност на първия тур на изборите за президент и вицепрезидент, проведени на 25 октомври 2026 г., е 22,98%.

Редактор: Василена Василева
Източник: БНТ, БТА/Теодора Трайкова    
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