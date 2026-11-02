РИОСВ проверява качеството на морската вода край Арапя

МВР: Над 500 сигнала за купуване на гласове и 11 задържани

Драстичен скок на активността в община Белица на балотажа

Представители на РИК-Бургас катастрофираха на AM „Тракия“, докато пътували за София

Червен код: НИМХ предупреждава за опасни порои, цяла България е в капана на лошото време във вторник

Как гласува България на балотажа: Вижте резултатите по области

Нова надежда за децата с рак: Български лекари ще си сътрудничат с водещ център в Европа

Контейнерът на плаж „Нестинарка“ може да е от атакувания кораб Contship Jet

Денонощна охрана и оглед от Военна полиция за контейнера край Арапя

Институции взеха проби от морската вода край Арапя заради изплувал контейнер.

По корабния манифест той съдържа коледни играчки и украса за Румъния.

Резултатите от изследванията се очакват до пет дни.

Корабен контейнер изплува край Царево, проверяват за замърсяване и охраняват района

Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас, Регионална лаборатория – Бургас и Басейнова дирекция "Черноморски район“ взе проби от морската вода в района на местността Диньов гьол край Арапя, където изплува контейнер.

Сигналът за изплувалия контейнер е получен тази сутрин в инспекцията.

Разкриха възможния произход на контейнера, открит край „Нестинарка“

Според данните от корабния манифест, с които разполагат институциите, в контейнера има коледни играчки и украса, предназначени за Румъния, каза пред журналисти директорът на РИОСВ-Бургас Зина Стойкова.

Тя каза, че морската вода ще бъде изследвана по физикохимични показатели, а резултатите от анализите се очаква да бъдат готови до пет дни.