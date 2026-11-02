РИОСВ проверява качеството на морската вода край Арапя

- Институции взеха проби от морската вода край Арапя заради изплувал контейнер.
- По корабния манифест той съдържа коледни играчки и украса за Румъния.
- Резултатите от изследванията се очакват до пет дни.
Корабен контейнер изплува край Царево, проверяват за замърсяване и охраняват района
Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас, Регионална лаборатория – Бургас и Басейнова дирекция "Черноморски район“ взе проби от морската вода в района на местността Диньов гьол край Арапя, където изплува контейнер.
Сигналът за изплувалия контейнер е получен тази сутрин в инспекцията.
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Според данните от корабния манифест, с които разполагат институциите, в контейнера има коледни играчки и украса, предназначени за Румъния, каза пред журналисти директорът на РИОСВ-Бургас Зина Стойкова.
Тя каза, че морската вода ще бъде изследвана по физикохимични показатели, а резултатите от анализите се очаква да бъдат готови до пет дни.
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