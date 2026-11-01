ЦИК при обработени 100% протоколи: Йотова и Вълчев печелят президентските изборите

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И лияна Йотова и Кирил Вълчев получават 57.566% от гласовете на втория тур на президентските избори, а Андрей Гюров и Георги Кандев събират 39.483%.

Това показват данните на Централната избирателна комисия към 9.15 ч. на 2 ноември при обработени 100% от протоколите на секционните избирателни комисии.

Паралелно преброяване при 100%: Илияна Йотова печели президентските избори с близо 20% разлика

За Йотова и Вълчев са гласували 1 093 852 души, докато подкрепата за Гюров и Кандев е 750 251 гласа.

Източник: ЦИК/screenshot

С опцията „Не подкрепям никого” са избрали да гласуват 2.951% от упражнилите правото си на вот (56 080 души), сочат обобщените данни на Централната избирателна комисия.

В първия тур на президентския вот, който се проведе на 25 октомври, за Йотова и Вълчев гласуваха 34.759% от отишлите до урните. Гюров и Кандев пък имаха резултат 31.952%.

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев водят гласуването в чужбина. При обработени 100% от протоколите зад граница от гласуването за президент и вицепрезидент те получават 56.363% или 60 413 гласа.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 41.435% или 44 413 гласа.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 2 360 души или 2.202%.

Според данните от паралелното преброяване на агенция „Тренд” окончателната избирателна активност на балотажа е достигнала 27,5%.