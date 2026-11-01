Румен Радев: Йотова ще бъде достоен президент

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М инистър-председателят Румен Радев с първи коментар след излизането на резултатите на 100% от паралелното преброяване на балотажа на президентските избори. Победител е двойката Илияна Йотова/Кирил Вълчев, която беше подкрепена от партията на Радев "Прогресивна България".

"Познаваме се от десет години с г-жа Йотова и знам, че ще бъде достоен президент", лаконичен беше премиерът, който оваканти точно поста на "Дондуков" 2, за да поеме кормилото на държавата.

"Благодаря на всички българи, които въпреки лошото време излязоха и гласуваха. Най-вече искам да поздравя г-жа Йотова и г-н Вълчев, че с тази истерия, която се вихреше върху тях, водиха една достойна кампания. Г-жо Йотова, познаваме се от 10 години и съм сигурен, че ще сте достоен президент", заяви и по-късно премиерът.

Радев добави: "Днес българите избраха бъдещето пред миналото, избраха мира, избраха ясната перспектива. Посоката е ясна, няма връщане назад към сглобките и към сенките от прехода. Тези избори потвърждават правилността на курса, който сме поели".

По думите на премиера, тези избори насърчават правителството и управляващата партия към още по-решителни реформи.

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Данните от паралелното преброяване от балотажа на президентските избори на социологическите агенции „Тренд” и „Мяра”, поръчани и финансирани от NOVA.

Данните на „Тренд”

Резултатите при 100% изпълнение на извадката показват, че Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят втория тур на вота с преднина от близо 20% пред опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев. Действащият държавен глава и кандидатът за негов заместник събират 58.1% от гласовете на отишлите до урните, а Гюров и Кандев – близо 38.9%.

„Не подкрепям никого” в бюлетината са отбелязали 3% от отишлите до урните.

Избирателната активност е 27.5%.

Данните на „Мяра”

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печеля битката за „Дондуков” 2 с 58.2% подкрепа. Опонентите им Андрей Гюров и Георги Кандев получават 38.6 на сто от гласовете на избирателите. Това показват данните на „Мяра” при 100% изпълнение на извадката.

С „Не подкрепям никого” са гласували 3.2% от упражнили правото си на вот. Избирателната активност е 27.2 на сто.