България

Разпра между познати завърши с опожарен автомобил и две засегнати постройки

Обвиняемият е задържан до 72 часа, предстои прокуратурата да поиска постоянен арест

2 ноември 2026, 18:09
Разпра между познати завърши с опожарен автомобил и две засегнати постройки
Източник: istock
  • Мъж на 56 години е обвинен в умишлен палеж на автомобил „Рено“ в Гълъбово на 1 ноември, след като го залял с бензин и го запалил.
  • Огънят се разпространил върху съседна къща и складова постройка, но няма пострадали хора.
  • Обвиняемият е задържан за 72 часа, а прокуратурата ще поиска постоянен арест заради влошени лични отношения със собственичката на автомобила.

 Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем мъж на 56 години за палеж на лек автомобил в Гълъбово. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив. Срещу мъжа са повдигнати обвинения, че на 1 ноември е запалил лек автомобил „Рено“, собственост на 44-годишна жена.

Пожарът е представлявал опасност за живота на други хора, обитаващи недвижими имоти в съседство, и се е разпространил върху други имоти - една къща и складова постройка.

На място са пристигнали екипи на противопожарната служба, които са потушили пламъците. Няма пострадали хора.

Колата е била паркирана пред жилище на близки на потърпевшата. Според събраните към момента доказателства 56-годишният мъж е запалил автомобила, след като го залял с бензин. Мъжът и жената са се познавали и причината за палежа са влошени лични отношения.  

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Стара Загора да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Припомняме, че при друг случай на 18 септември бе подпален автомобил в Бяла Слатина. Автомобилът е бил паркиран на улица в града, а сигнал е подаден минути преди полунощ. При огледа е установено, че е използвана запалителна течност.

Източник: БТА    
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