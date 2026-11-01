България

Илияна Йотова: Г-н Радев, без вас нямаше да се справим

Йотова: Не си позволихме език на омразата

Николай Киров Николай Киров

1 ноември 2026, 21:54
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"Искам да благодаря на всички български избиратели, които днес излязоха и упражниха правото си на глас. Едно от най-големите човешки права, правото да избираш. Искам да благодаря сърдечно на всички, които подкрепиха нашата двойка, аз и г-н Вълчев като кандидат за вицепрезидент, а вече и вицепрезидент. Искам да благодаря и на тези, които не ни подкрепи биха, но излязоха днес да гласуват. Техният вот и техният глас за нас също означава много, защото ще чуем това, което ни казаха. Искам да благодаря и на тези активни български граждани, които излязоха, но не подкрепиха никого. Ще направим много сериозен анализ и ще отговорим на техните притеснения и на техните надежди. Искам да благодаря изключително много на "Прогресивна България", уважаеми Г-н Радев, без вас нямаше да се справим. Последните дни бяха пълна мобилизация. Искам да благодаря за това, че нито за един момент не се разколебахте в подкрепата си за мен. Искам да благодаря също на Българската социалистическа партия, които както винаги бяха до мен в тази изключително трудна битка. Г-н Каракачанов, аз ви поканих в инициативния комитет, но това, което направихте вие за нас голяма отговорност. Благодаря ви от сърце. Благодаря на НДСВ. Благодаря на партията на д-р Дертлиев. Благодаря на всички избиратели от партиите, които на първия тур подкрепиха друга кандидат-президентска двойка, но на втория тур застанаха зад нас. И сега специално ще благодаря на Инициативния комитет, на тези големи български личности, които застанаха още от самото начало зад нашата кандидат-президентска двойка".

Това заяви Илияна Йотова на брифинг след като стана ясно, че печели убедително днешния балотаж на изборите за президент на България.

Йотова: Ние държим златна карта

"След този неистов натиск, тази омраза, която се лееше срещу тези хора, нито един от тях не се отказа, нито един от тях не ни изневери. До последно бяха с нас навсякъде. Срещите по страната, в телевизионните студиа, в дебатите и това за мен е изключителна отговорност и наистина сърдечно им благодаря. Ние водихме положителна кампания от първия момент. Не си позволихме нито една нападка към нашите опоненти. Не си позволихме езика на омразата, на конфронтацията и на разделението за секунда да бъде част от нашата кампания. За съжаление не получихме същото отношение. Ние говорихме с българските граждани за това, което е в техния всеки ден. Говорихме за доходи, говорихме за мир, говорихме за предизвикателствата и днес те разбраха нашето послание", подчерта Йотова.

"И още нещо ще кажа аз. Не мога все още да си обясня, анализите сигурно предстоят, кой подведе г-н Гюров за тази изключително нападателна кампания, която се проведе лично към мен, към нашата кандидат президентска двойка. То хората днеска с вота си ясно казаха: "Не така. За избори в България това е недопустимо и повярваха на друг тип политика, на политика, в която чрез диалог, разговор в търсене на решения, сътрудничество и координация с другите институции могат да се взимат добрите решения, а не когато основното ти послание е да саботираш всички останали", каза Йотова.

Паралелно преброяване при 100%: Илияна Йотова печели президентските избори с близо 20% разлика

"Преди малко се обади г-н Гюров, за да ме поздрави с победата и да ми каже, че аз ще бъда достоен президент, който ще намери диалог с всички и той е убеден в това", добави Йотова.

Редактор: Николай Киров
Илияна Йотова президент избори
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