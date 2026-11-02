Обрат в делото срещу доведения син на норвежкия крал: Съдът разреши освобождаването му от домашен арест

Мариус Борг Хьойби, най-големият син на норвежката кралица Мете-Марит и доведен син на крал Хокон Осми, напуска Катедралата на Осло по време на погребението на норвежкия крал Харалд Пети (9.09.2026 г.).

Норвежки съд постанови Мариус Борг Хьойби да бъде освободен от домашен арест и електронната гривна, но решението подлежи на преразглеждане от по-висша инстанция.

29-годишният доведен син на престолонаследника Хокон беше осъден през юни на четири години затвор за изнасилване, домашно насилие и други престъпления, но обжалва присъдата.

През следващия месец той трябва да се явява редовно в полицията и да се подлага на тестове за алкохол и наркотици, а апелативният процес започва през февруари.

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Норвежки съд постанови, че Мариус Борг Хьойби, най-голямото дете на норвежката кралица Мете-Марит и доведен син на крал Хокон Осми, може да бъде освободен от домашния арест и да му бъде премахната електронната гривна на глезена, докато очаква преразглеждане на жалбата си срещу присъдите си за изнасилване, предаде Ройтерс.

Решението за освобождаването му обаче ще бъде преразгледано на по-висша съдебна инстанция, преди да влезе в сила, и може да бъде отменено, се посочва в изявление на окръжния съд в Осло.

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Двадесет и девет годишният Хьойби беше осъден през юни на четири години затвор по две обвинения в изнасилване, както и за домашно насилие и други престъпления, но обжалва присъдата си.

В момента той носи електронна гривна на глезена и е под домашен арест в кралско имение извън Осло.

Съдът постанови, че през следващия месец той трябва редовно да се явява в полицията и да се подлага на тестове за алкохол и наркотици.

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Прокуратурата беше поискала удължаване на срока на задържането му.

Апелативният процес по присъдите на Хьойби трябва да започне през февруари.