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Обрат в делото срещу доведения син на норвежкия крал: Съдът разреши освобождаването му от домашен арест

Съдът в Осло разреши на Мариус Борг Хьойби да свали електронната гривна, но решението трябва да бъде потвърдено от по-висша инстанция

2 ноември 2026, 20:56
Обрат в делото срещу доведения син на норвежкия крал: Съдът разреши освобождаването му от домашен арест
Мариус Борг Хьойби, най-големият син на норвежката кралица Мете-Марит и доведен син на крал Хокон Осми, напуска Катедралата на Осло по време на погребението на норвежкия крал Харалд Пети (9.09.2026 г.).   
Източник: БТА

 

  • Норвежки съд постанови Мариус Борг Хьойби да бъде освободен от домашен арест и електронната гривна, но решението подлежи на преразглеждане от по-висша инстанция.
  • 29-годишният доведен син на престолонаследника Хокон беше осъден през юни на четири години затвор за изнасилване, домашно насилие и други престъпления, но обжалва присъдата.
  • През следващия месец той трябва да се явява редовно в полицията и да се подлага на тестове за алкохол и наркотици, а апелативният процес започва през февруари.

Синът на принцесата на Норвегия отрече изнасилване на 4 жени

Норвежки съд постанови, че Мариус Борг Хьойби, най-голямото дете на норвежката кралица Мете-Марит и доведен син на крал Хокон Осми, може да бъде освободен от домашния арест и да му бъде премахната електронната гривна на глезена, докато очаква преразглеждане на жалбата си срещу присъдите си за изнасилване, предаде Ройтерс. 

Решението за освобождаването му обаче ще бъде преразгледано на по-висша съдебна инстанция, преди да влезе в сила, и може да бъде отменено, се посочва в изявление на окръжния съд в Осло. 

Кралски скандал: Синът на норвежката принцеса е признат за виновен в изнасилване

Двадесет и девет годишният Хьойби беше осъден през юни на четири години затвор по две обвинения в изнасилване, както и за домашно насилие и други престъпления, но обжалва присъдата си. 

В момента той носи електронна гривна на глезена и е под домашен арест в кралско имение извън Осло. 

Съдът постанови, че през следващия месец той трябва редовно да се явява в полицията и да се подлага на тестове за алкохол и наркотици. 

Четвърта жертва свидетелства срещу сина на принцесата на Норвегия

Прокуратурата беше поискала удължаване на срока на задържането му. 

Апелативният процес по присъдите на Хьойби трябва да започне през февруари.

Източник: БТА    
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