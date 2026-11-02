Обрат в делото срещу доведения син на норвежкия крал: Съдът разреши освобождаването му от домашен арест

- Норвежки съд постанови Мариус Борг Хьойби да бъде освободен от домашен арест и електронната гривна, но решението подлежи на преразглеждане от по-висша инстанция.
- 29-годишният доведен син на престолонаследника Хокон беше осъден през юни на четири години затвор за изнасилване, домашно насилие и други престъпления, но обжалва присъдата.
- През следващия месец той трябва да се явява редовно в полицията и да се подлага на тестове за алкохол и наркотици, а апелативният процес започва през февруари.
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Норвежки съд постанови, че Мариус Борг Хьойби, най-голямото дете на норвежката кралица Мете-Марит и доведен син на крал Хокон Осми, може да бъде освободен от домашния арест и да му бъде премахната електронната гривна на глезена, докато очаква преразглеждане на жалбата си срещу присъдите си за изнасилване, предаде Ройтерс.
Решението за освобождаването му обаче ще бъде преразгледано на по-висша съдебна инстанция, преди да влезе в сила, и може да бъде отменено, се посочва в изявление на окръжния съд в Осло.
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Двадесет и девет годишният Хьойби беше осъден през юни на четири години затвор по две обвинения в изнасилване, както и за домашно насилие и други престъпления, но обжалва присъдата си.
В момента той носи електронна гривна на глезена и е под домашен арест в кралско имение извън Осло.
Съдът постанови, че през следващия месец той трябва редовно да се явява в полицията и да се подлага на тестове за алкохол и наркотици.
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Прокуратурата беше поискала удължаване на срока на задържането му.
Апелативният процес по присъдите на Хьойби трябва да започне през февруари.