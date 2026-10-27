ЦИК официално обяви резултатите от първия тур

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) обяви окончателните резултати от първия тур на президентските избори на 25 октомври. Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават най-голяма подкрепа с 34,759% от гласовете, а на балотажа на 1 ноември ще се изправят срещу Андрей Гюров и Георги Кандев, за които са гласували 31,952% от избирателите, предаде NOVA.

Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 2,807 процентни пункта. Йотова и Вълчев получават общо 528 951 действителни гласа, докато за Гюров и Кандев са гласували 486 232 души.

На трето място остават Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,545% подкрепа, или 190 910 гласа. Кандидатите на МЕЧ Радостин Василев и Красимир Манов събират 4,608%. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 4,426% от участвалите във вота.

Различна е картината сред българите в чужбина. Там Андрей Гюров и Георги Кандев са първи с 45,792% от гласовете, а Йотова и Вълчев заемат второто място с 22,790%. Разликата между тях зад граница е 23,002 процентни пункта.

В гласуването на 25 октомври са участвали 1 525 034 души от общо 6 584 025 избиратели с право на глас. В надпреварата са се включили 27 кандидатпрезидентски двойки.

Изборният ден е преминал със сравнително малко технически проблеми, сочат обобщените данни на ЦИК. Дефектирали са общо 26 машини за гласуване - 25 в страната и една в чужбина. В комисията са постъпили 78 жалби и сигнала за нарушения, свързани с изборните правила, работата на секционните комисии, предизборната агитация и разпространението на социологически данни в изборния ден.

Тъй като нито една от двете водещи кандидатпрезидентски двойки не е получила необходимата подкрепа за победа на първия тур, избирателите ще направят окончателния си избор на балотажа на 1 ноември.