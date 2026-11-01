България

От последния чин в Костинброд до президентското кресло: Историята на Илияна Йотова

В средно училище „Д-р Петър Берон“ в Костинброд времето сякаш е съхранило част от миналото на Илияна Йотова. Именно тук, на последния чин в средната редица, преди десетилетия е седяла бъдещата политическа фигура

Надежда Неменски Надежда Неменски

1 ноември 2026, 23:00
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П реди десетилетия тя е била обикновено момиче, което седи на последния чин в класната стая. Днес е победител на президентските избори. В родния Костинброд спомените за Илияна Йотова все още са живи – от ученическите години и семейството ѝ до първите впечатления на хората, които са я познавали. Репортерът на NOVA Запрян Запрянов се върна в града, за да разкаже историята на президента през очите на нейните съграждани.

В средно училище „Д-р Петър Берон“ в Костинброд времето сякаш е съхранило част от миналото на Илияна Йотова. Именно тук, на последния чин в средната редица, преди десетилетия е седяла бъдещата политическа фигура.

Днес местните жители си спомнят не толкова за политическата ѝ кариера, колкото за момичето, което са срещали по улиците на града, за ученическите години и за семейството, оставило следа в местната общност.

Един от хората, които пазят спомени за онова време, е Ромео - възпитаник на същото училище и съученик на сестрата на Йотова. По думите му той е с около четири години по-голям от нея, но добре си спомня младата Илияна. „Красива, добра, умна, изпълнителна, дисциплинирана – всички качества на една красива, хубава костинбродчанка“, разказва той.

Ромео описва ученическите години като безгрижно време, в което хората са се познавали и общували много по-близко. „Помня как се развива, как става все по-красива, как гони задачите си. Помня баща ѝ, светла му памет. Имах прекрасни впечатления от тях. Свързваха ни младите години, по-късно се разделихме“, споделя той.

Особено място в разказа му заема бащата на Йотова - д-р Малин Тодоров, който приживе е бил директор на болницата в Сливница и кмет на общината. През 2003 г. той е убит, докато пътува с влак.

Ромео си спомня за него като за човек с авторитет и силно чувство за отговорност. „В Костинброд тогава обществото на образованите, на културните хора поддържаше много топли връзки. Ходеха си на гости, на срещи. Имаше едно достойнство в него и имаше мъжка дума – каже ли нещо, прави се“, разказва той.

По думите му никой в онези години не е можел да предвиди, че дъщерята на д-р Тодоров един ден ще се бори за президентския пост. Въпреки това Ромео е убеден, че още тогава тя е притежавала качества, които са я отличавали. „Тя беше човек, който има осанка, има морал, има усмивка. Това са неща, които се запомнят“, казва той.

За по-младите поколения Илияна Йотова е позната предимно от публичните ѝ изяви. Николай, който е сред последните випуски, завършили училището, не я познава лично, но е чувал истории за нея. „Има гордост, естествено. Аз съм горд с всички личности, които представят Костинброд по позитивен начин“, споделя той.

Подобно е мнението и на Петър, според когото самият факт, че човек от града участва в президентската надпревара, е повод за местна гордост. „Бива ли да има кандидат от нашия град и да не се гордееш с това?“, пита той. А на въпрос дали Йотова би могла да помогне на Костинброд, ако стане президент, Петър отговаря: „Би помогнала. Като местен човек, не за друго“.

Ромео пък поглежда към известните личности, свързани с града, с характерното си чувство за хумор. „Костинброд има многозначна слава - от едната страна е Йотова, от другата страна е Азис. Хубавото е, че се развиваме и ставаме по-големи“, казва той.

Макар да пази ярки спомени за ученическите години на Йотова, Ромео признава, че двамата не са поддържали връзка през годините. Спомня си обаче една любопитна среща на Бузлуджа, когато решил да ѝ припомни познанството им. „Веднъж ѝ се представих на Бузлуджа. Викам: „Помниш ли ме?“. Тя каза обаче: „Не, не те помня“. Всъщност не се помним“, разказва той през смях.

Десетилетия след ученическите години, вече с побелели коси, Ромео отправя и лично послание към своята съгражданка. „Да си жива и здрава и да не ти пука от лаещите кучета“, пожелава ѝ той.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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