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Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до нов мандат като президент

Първите данни от изборните резултати сочат, че кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев е напът да спечели решителния втори тур на 1 ноември срещу Андрей Гюров и Георги Кандев. Коя е първата жена държавен глава у нас и какъв е пътят ѝ от екрана на БНТ и Брюксел до „Дондуков“ 2

1 ноември 2026, 20:58
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П ървите резултати от балотажа за президентският пост сочат, че Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят срещу двойката Андрей Гюров - Георги Кандев.

Първите данни очертават новия държавен глава на България - вижте какъв е пътят на първата жена президент у нас от журналистическия екран на БНТ и европейската политика в Брюксел до „Дондуков“ 2.

Йотова, която влезе в историята като първата жена президент на България, след като довърши мандата на Румен Радев, сега застава пред избирателите в битка за пълен 5-годишен мандат на „Дондуков“ 2.

От телевизионния екран до върховете на държавата

Пътят на Илияна Йотова към най-висшата държавна длъжност преминава през журналистиката, европейския парламент и десетилетия опит в институциите.

Образование и ранни години

Илияна Йотова е родена на 24 октомври 1964 г. в София. Завършва 9-а Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, след което придобива магистърска степен по българска и френска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализира в престижното Национално училище по администрация (ENA) във Франция и в Центъра за европейски изследвания в Страсбург.

Медийна кариера: Лицето на новините по БНТ

Преди да стане част от активната политика, Йотова изгражда разпознаваемо име в българската журналистика. В периода 1990 – 1997 г. работи в Българската национална телевизия (БНТ) като репортер, редактор, водещ на централната емисия „По света и у нас“ и директор на дирекция „Новини и актуални предавания“.

Влизане в политиката и три мандата в Брюксел

1997 – 2007 г.: Оглавява пресцентъра на Българската социалистическа партия (БСП) и става член на нейното ръководство.

2005 – 2007 г.: Народен представител е в 40-ото Народно събрание.

2007 – 2017 г.: Избрана е за един от първите български евродепутати след присъединяването на страната към ЕС. В Европейския парламент работи три последователни мандата, като заема поста заместник-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и работи активно по темите за миграцията, сигурността и правата на жените.

Вицепрезидент, президент и битката за пълен мандат

През есента на 2016 г. Илияна Йотова бе избрана за вицепрезидент на Република България в двойка с ген. Румен Радев, а през 2021 г. двамата спечелиха втори мандат. Като вицепрезидент тя отговаряше пряко за българските общности зад граница, българското гражданство и връзките с диаспората.

След като пое функциите на държавен глава за довършването на мандата, Йотова стана първата жена начело на президентската институция у нас. На изборите на 25 октомври 2026 г. тя застана пред вота на българите в екип с Кирил Вълчев, а първите резултати вече им осигуряват място на балотажа на 1 ноември срещу двойката Андрей Гюров – Георги Кандев.

Личен живот

Илияна Йотова е омъжена за известния професор по ортопедия и травматология д-р Андрей Йотов. Двамата имат един син — Кристиан. Владее свободно френски, ползва английски и руски език.

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