Два хеликоптера се сблъскаха край Еверест, има загинал и ранени

Д ва хеликоптера се сблъскаха във вторник при опит за кацане в района под базовия лагер на връх Еверест в Непал. При инцидента загина най-малко един човек, а други двама бяха ранени, съобщиха местните власти, цитирани от AP.

Петима загинали при катастрофата с хеликоптер край Килиманджаро

Машините са превозвали туристи, които се връщали от преход до базовия лагер на Еверест по време на популярния туристически сезон в Непал.

Инцидентът е станал край село Периче, разположено на 4200 метра надморска височина.

Хеликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания, петима са загинали

One Dead After Two Helicopters Collide in Nepal’s Everest Region One person has died after two helicopters collided while landing at the Pheriche helipad in Nepal’s Everest region. According to officials, a Fishtail Air helicopter and an Air Dynasty helicopter were involved in the accident. A foreign tourist aboard the Fishtail Air helicopter was killed, while Air Dynasty pilot Captain Rabindra Prajapati sustained injuries. The Fishtail Air helicopter was piloted by Captain Prajjwal KC. Rescue operations are underway after a Simrik Air helicopter was dispatched to the crash site, with authorities continuing to gather details. — The Nairobi Times (@TheNairobiTimez) November 3, 2026

Загиналият е 47-годишен турист от Индия, съобщи служителят на областната администрация в Солукхумбу Бхупендра Тапа.

Пътник от Нова Зеландия е пострадал и е трябвало да бъде транспортиран до столицата Катманду за лечение. Непалският пилот също е получил наранявания, но е бил лекуван на място.

Все още няма яснота колко души общо са пътували в двата хеликоптера.

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Хеликоптерите са единствената възможност за евакуация

В района на Еверест няма пътища, а хеликоптерите са единственото средство за транспортиране на туристи и планински водачи, които се разболеят или изтощят заради студа и голямата надморска височина.

Преди подобряването на времето в неделя обилни снеговалежи бяха покрили маршрута към базовия лагер. След промяната на метеорологичните условия хиляди туристи успяха да продължат придвижването си в района.

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Преходът до базовия лагер на Еверест продължава до две седмици. Маршрутът започва от Лукла, където се намира единствената въздушна писта в района, и достига до базовия лагер на височина около 5300 метра.

Преходът е особено популярен през есента, след края на дъждовния сезон и преди настъпването на суровите зимни месеци.