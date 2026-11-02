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Путин задължи частните центрове за данни в Русия да резервират 10% от капацитета си

Съгласно указа властите ще могат да разпореждат освобождаването на резервирания капацитет, а операторите ще трябва да осигурят достъп до 24 часа

2 ноември 2026, 19:49
Путин задължи частните центрове за данни в Русия да резервират 10% от капацитета си
Владимир Путин   
Източник: БТА
  • Владимир Путин подписа указ, който задължава руските частни центрове за данни да резервират 10% от капацитета си за поддържане на националната ИТ инфраструктура.
  • Специална правителствена комисия ще може да разпорежда освобождаването на резервите, като операторите трябва да осигурят достъп до тях в рамките на 24 часа.
  • Мярката идва след атаки с украински дронове срещу центрове за данни на компании като „Яндекс“ и „Сбербанк“ и допуска временно използване на съоръжения в чужбина с одобрение от ФСБ.

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Руските собственици на частни центрове за данни ще бъдат задължени да заделят 10% от своя капацитет, за да поддържат функционирането на руската АйТи инфраструктура, според указ, подписан от президента Владимир Путин, предаде Ройтерс. 

Този механизъм би позволил на руските власти бързо да получат достъп до наличния капацитет на центровете за данни, ако е необходимо.

Руски центрове за данни станаха цели на атаки с украински дронове през последните седмици, като съоръжения, управлявани от технологичните компании „Яндекс“ (Yandex) и „Сбербанк“ (Sberbank), бяха ударени през миналия месец. 

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Путин инструктира Министерството на цифровото развитие, съобщенията и масовите комуникации да извърши инвентаризация на наличния капацитет и площ в частни центрове за данни в цяла Русия.

Специална правителствена комисия, която ще бъде създадена съгласно указа, ще има правомощията да разпореди освобождаването на резервирания капацитет, като операторите са длъжни да предоставят достъп в рамките на 24 часа след такова решение.

Указът позволява и временно използване на центрове за данни, разположени в чужбина, при условие че бъде одобрено от Федералната служба за сигурност (ФСБ). 

Източник: БТА    
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