П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори в България.

В публикация в социалната мрежа X фон дер Лайен заяви, че очаква да продължи съвместната работа с новоизбрания държавен глава по ключови въпроси за България и Европейския съюз.

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Фон дер Лайен открои няколко основни направления на бъдещото сътрудничество - сигурността и отбраната, повишаването на конкурентоспособността на европейската икономика и постигането на енергийна независимост. Тя подчерта, че тези теми ще останат сред важните приоритети в работата на европейските институции и националните правителства.

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„От сигурността и отбраната до нашата конкурентоспособност и енергийна независимост очаквам с нетърпение да продължим съвместната си работа. За силна България в силна Европа“, написа председателят на Европейската комисия.