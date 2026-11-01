П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори в България.
В публикация в социалната мрежа X фон дер Лайен заяви, че очаква да продължи съвместната работа с новоизбрания държавен глава по ключови въпроси за България и Европейския съюз.
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Фон дер Лайен открои няколко основни направления на бъдещото сътрудничество - сигурността и отбраната, повишаването на конкурентоспособността на европейската икономика и постигането на енергийна независимост. Тя подчерта, че тези теми ще останат сред важните приоритети в работата на европейските институции и националните правителства.
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„От сигурността и отбраната до нашата конкурентоспособност и енергийна независимост очаквам с нетърпение да продължим съвместната си работа. За силна България в силна Европа“, написа председателят на Европейската комисия.
Congratulations to @IlianaIotova on her victory in the presidential elections. From security and defence to our competitiveness and energy independence, I look forward to continuing our joint work. For a strong Bulgaria in a strong Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 1, 2026