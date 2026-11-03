След седмици без парно и топла вода: Жители на столичния квартал „Дружба” излязоха на протест

"Прогресивна България": Сметките за парно и ток няма да се повишат заради по-скъпия газ

"Изрита кучето ми и то хвръкна на половин метър": Нова жертва проговори за мъжа, убил четириного в „Кръстова вада“

"Животът ми е безсмислен вече": Мъж, останал сляп след зверски побой в София, чака справедливост 5 години

Демерджиев: Издирваният за убийството на куче в София се яви в СДВР с адвокат, ще бъде задържан

Ж ители на столичния квартал „Дружба“ излязоха на протест заради продължителни аварии на „Топлофикация София“, оставили няколко жилищни блока без топла вода и отопление. По думите им проблемът продължава от седмици, а обявените срокове за възстановяване на топлоподаването многократно се отлагат.

„Младост 1“ се подготвя за съд с „Топлофикация“: Повече от месец без топла вода, хората се страхуват и за парното

В района на блокове 99 и 101 в края на септември или началото на октомври на улицата се е образувал теч на топла вода, който е довел до появата на голяма локва. На 8 октомври подаването на топла вода към двете сгради е било спряно.

„Първо, ние не знаем какъв е проблемът и не ни е даден отговор, въпреки че потърсихме многократно „Топлофикация“. В началото на октомври или дори в края на септември започна тук да извира топла вода. Образува се голяма локва. Ние се шегувахме, че чакаме всеки момент да ни спрат топлоподаването, което се случи на 8 октомври. За съжаление, оттогава виждаме не само безотговорно, но и подигравателно отношение, защото вече пет пъти сменят датата, на която уж ще бъде възстановено топлоподаването“, разказа пред NOVA Десислава Джерманска, чиято тераса гледа към мястото на изкопа.

В „Младост” 1 излязоха на протест за топла вода

По думите ѝ след спирането на топлата вода на мястото са били поставени само две заградителни колчета с предупредителна лента, но ремонтни екипи не са пристигали.

При обаждане на горещата телефонна линия на дружеството живущите получили обяснение, че в момента има твърде много аварии и техният блок не е сред приоритетните обекти.

Хората са подали и жалба чрез район „Искър“ до заместник-кмета. В отговор им било съобщено, че срокът за разглеждане и отговор е един месец.

Част от София без парно и топла вода: кога ще бъде възстановено

И други блокове в квартала са без топла вода

Проблеми с топлоподаването има и в други сгради в „Дружба“, сред които блокове 128 и 98. По думите на живущите в блок 128 аварията е започнала още през август.

„От август месец ние нямаме топла вода в 128-и и 98-и блок. През септември имаше топлоподаване за три или четири дни, след което на 18 септември спря напълно. Всеки петък има индикация, че в 20:00 часа ще бъде пуснато топлоподаването, и тази дата се сменя между 12:00 и 14:00 часа в петъците с датата за следващия петък. Сега датата е преместена не за след една седмица, а за след две. Нямаме надежда, че ще дойде тази вода изобщо през сезона“, разказа друга жителка на квартала.

Така проблемът засяга не само отделни входове, а няколко жилищни сгради, чиито обитатели очакват възстановяване на услугата от месеци.

Погром пред блок след ремонт от „Топлофикация София”

Какво обясняват от „Топлофикация София“

От „Топлофикация София“ съобщиха, че топлата вода в района е спряна заради ремонтни дейности и подмяна на тръби от топлопреносната мрежа.

От дружеството уточниха, че с приоритет се отстраняват повредите по съоръженията, обслужващи социални заведения, детски градини и училища. Поради големия брой аварии и ограничените възможности на ремонтните екипи физически не могат да достигнат до отстраняването на всички повреди в жилищните сгради.

Аварии оставиха столични квартали без парно и топла вода

Междувременно жителите на засегнатите блокове продължават да очакват възстановяване на топлоподаването и яснота кога ще приключат ремонтните дейности.