След седмици без парно и топла вода: Жители на столичния квартал „Дружба” излязоха на протест

Ж ители на столичния квартал „Дружба“ излязоха на протест заради продължителни аварии на „Топлофикация София“, оставили няколко жилищни блока без топла вода и отопление. По думите им проблемът продължава от седмици, а обявените срокове за възстановяване на топлоподаването многократно се отлагат.
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В района на блокове 99 и 101 в края на септември или началото на октомври на улицата се е образувал теч на топла вода, който е довел до появата на голяма локва. На 8 октомври подаването на топла вода към двете сгради е било спряно.
„Първо, ние не знаем какъв е проблемът и не ни е даден отговор, въпреки че потърсихме многократно „Топлофикация“. В началото на октомври или дори в края на септември започна тук да извира топла вода. Образува се голяма локва. Ние се шегувахме, че чакаме всеки момент да ни спрат топлоподаването, което се случи на 8 октомври. За съжаление, оттогава виждаме не само безотговорно, но и подигравателно отношение, защото вече пет пъти сменят датата, на която уж ще бъде възстановено топлоподаването“, разказа пред NOVA Десислава Джерманска, чиято тераса гледа към мястото на изкопа.
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По думите ѝ след спирането на топлата вода на мястото са били поставени само две заградителни колчета с предупредителна лента, но ремонтни екипи не са пристигали.
При обаждане на горещата телефонна линия на дружеството живущите получили обяснение, че в момента има твърде много аварии и техният блок не е сред приоритетните обекти.
Хората са подали и жалба чрез район „Искър“ до заместник-кмета. В отговор им било съобщено, че срокът за разглеждане и отговор е един месец.
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И други блокове в квартала са без топла вода
Проблеми с топлоподаването има и в други сгради в „Дружба“, сред които блокове 128 и 98. По думите на живущите в блок 128 аварията е започнала още през август.
„От август месец ние нямаме топла вода в 128-и и 98-и блок. През септември имаше топлоподаване за три или четири дни, след което на 18 септември спря напълно. Всеки петък има индикация, че в 20:00 часа ще бъде пуснато топлоподаването, и тази дата се сменя между 12:00 и 14:00 часа в петъците с датата за следващия петък. Сега датата е преместена не за след една седмица, а за след две. Нямаме надежда, че ще дойде тази вода изобщо през сезона“, разказа друга жителка на квартала.
Така проблемът засяга не само отделни входове, а няколко жилищни сгради, чиито обитатели очакват възстановяване на услугата от месеци.
Погром пред блок след ремонт от „Топлофикация София”
- Какво обясняват от „Топлофикация София“
От „Топлофикация София“ съобщиха, че топлата вода в района е спряна заради ремонтни дейности и подмяна на тръби от топлопреносната мрежа.
От дружеството уточниха, че с приоритет се отстраняват повредите по съоръженията, обслужващи социални заведения, детски градини и училища. Поради големия брой аварии и ограничените възможности на ремонтните екипи физически не могат да достигнат до отстраняването на всички повреди в жилищните сгради.
Аварии оставиха столични квартали без парно и топла вода
Междувременно жителите на засегнатите блокове продължават да очакват възстановяване на топлоподаването и яснота кога ще приключат ремонтните дейности.