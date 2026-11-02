Свят

Тръмп обяви, че мирно споразумение с Иран "е възможно"

Катарска делегация пристигна в Техеран за разговори по потенциално споразумение с Вашингтон

2 ноември 2026, 22:28
Тръмп обяви, че мирно споразумение с Иран "е възможно"
Източник: БТА
  • Доналд Тръмп заяви, че Иран иска споразумение за прекратяване на войната и че такава сделка е възможна.
  • Междувременно катарска делегация е пристигнала в Техеран за преговори по проектоспоразумение със САЩ, обсъждано през последните осем дни.

„Просто се отпуснете“: Тръмп твърди, че Иран иска сделка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран иска да сключи споразумение за край на войната, започнала с американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари, и че това споразумение "е възможно", предаде Ройтерс, уточнявайки, че държавният глава не е навлязъл в подробности по темата.

Малко по-рано агенцията съобщи, че катарска посредническа делегация е заминала за иранската столица Техеран за преговори с външния министър на Ислямската република Абас Арагчи по потенциална сделка с Вашингтон, като се позова на официален представител. 

В момента се обсъжда вариант на проектоспоразумение САЩ - Иран, по който са се водили разговори в последните 8 дни, допълва източникът на Ройтерс.

Източник: БТА    
Доналд Тръмп Иран САЩ Катар преговори споразумение сделка война Техеран посредничество
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Ритник уби малко куче в София, жители на „Кръстова вада“ излизат на протест

Ритник уби малко куче в София, жители на „Кръстова вада“ излизат на протест

Тръмп обяви, че мирно споразумение с Иран

Тръмп обяви, че мирно споразумение с Иран "е възможно"

Червен код за дъжд във Варна, 3 ноември е обявен за неучебен ден

Червен код за дъжд във Варна, 3 ноември е обявен за неучебен ден

Зеленски: Русия изпраща послание за нови убийства с ударите по Комишуваха

Зеленски: Русия изпраща послание за нови убийства с ударите по Комишуваха

Новите разплащателни решения за бизнеса: Дигитализация, AI и по-лесен достъп до оборотни средства

Новите разплащателни решения за бизнеса: Дигитализация, AI и по-лесен достъп до оборотни средства

biss.bg
13 плюса и минуса на Шиба Ину

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 3 дни
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 3 дни
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 3 дни
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Румен Радев и Илиана Йотова

Newsmax: Илияна Йотова стана първата жена, избрана за президент на България

България Преди 2 часа

Резултатът укрепва политическите позиции на министър-председателя Румен Радев, чието правителство приближи позициите си с администрацията на президента Доналд Тръмп по ключови въпроси за сигурността, като същевременно все по-често поставя под въпрос някои политики на Европейския съюз

<p>Как кандидатите за ВСС искат да променят съдебната система?</p>

Кандидатите за Съдийската колегия на ВСС представиха приоритетите си пред парламентарната комисия

България Преди 2 часа

Анета Антонова и Васил Пандов представиха приоритетите си пред правната комисия, сред които са ограничаване на командироването и механизми за защита на съдийската независимост

Владимир Путин

Путин задължи частните центрове за данни в Русия да резервират 10% от капацитета си

Свят Преди 4 часа

Съгласно указа властите ще могат да разпореждат освобождаването на резервирания капацитет, а операторите ще трябва да осигурят достъп до 24 часа

<p>След контейнера край Арапя: Откриха и цистерна в морето край Ахтопол</p>

Нова находка в морето край Ахтопол: Цистерна изплува на два километра от брега

България Преди 4 часа

Обектът е забелязан на около два километра от брега. По първоначална информация е празен и вероятно е от същия кораб

Калин Стоянов

Калин Стоянов обвини Демерджиев, че използва „кошаревски свидетели“ срещу ДПС

България Преди 4 часа

Депутатът твърди, че МВР е получило указания за проверки и притискане на партийни членове. Той настоява обстоятелствата да бъдат проверени

Иван Демерджиев

Сметната палата няма да разгледа сигнала на Демерджиев за частните полети на Пеевски

България Преди 5 часа

Институцията е отказала да уважи сигнала на вътрешния министър, който настоява за проверка на декларирането на разходите

Руският омбудсман Яна Лантратова говори пред представители на медиите редом до украинския си колега Дмитро Лубинец (до нея вдясно), преди да отпътува за град Олешки, 30 октомври 2026 г.

Жители на Олешки отказали да напуснат града въпреки опасността от дронове

Свят Преди 5 часа

Споразумението е постигнато с посредничеството на Мелания Тръмп. В града все още има хора, които се нуждаят от медикаменти и гориво

Разпра между познати завърши с опожарен автомобил и две засегнати постройки

Разпра между познати завърши с опожарен автомобил и две засегнати постройки

България Преди 6 часа

Обвиняемият е задържан до 72 часа, предстои прокуратурата да поиска постоянен арест

Премиерът Румен Радев и Дейвид Бейкър

Румен Радев и представител на САЩ обсъдиха отбраната и стратегическото партньорство

България Преди 6 часа

Румен Радев и Дейвид Бейкър разговаряха за инвестициите, високите технологии, енергетиката и стратегическото партньорство

Втора пратка за седмица: БАБХ връща над 19 тона ябълки от РС Македония заради пестициди

Втора пратка за седмица: БАБХ връща над 19 тона ябълки от РС Македония заради пестициди

България Преди 6 часа

Плодовете са с наднормени остатъци от препарати и няма да стигнат до пазара. Само преди дни агенцията спря други 21 тона македонски ябълки

Меган Маркъл

Бащата на Меган Маркъл влезе в дом за хора деменция, блокира разпит от ФБР

Свят Преди 7 часа

Адвокатите вече предупредиха, че едва ли ще бъде постановена екстрадицията му към Филипините след преместването му в рехабилитационен център във Флорида през май, след като кракът му беше ампутиран

<p>Какво поиска кметът на София от новоизбрания президент Илияна Йотова?</p>

Терзиев поздрави Йотова и очаква подкрепа за важните проекти на София

България Преди 7 часа

Кметът заяви, че очаква заявеното от нея разбиране за взаимодействие между институциите да се прилага и на практика

„Отче наш“: Пилотът се молел секунди преди самолетът във Флорида да се разбие

„Отче наш“: Пилотът се молел секунди преди самолетът във Флорида да се разбие

Свят Преди 7 часа

Зловещ аудиозапис от пилотската кабина разкрива драматичните последни моменти от катастрофата с частния самолет в Палм Бийч. Докато пилотът чете молитва, 20-годишният копилот пищи за помощ секунди преди машината да се разбие в огнено кълбо

<p>Синьото гориво с нов скок</p>

Газът поскъпва с над 32% през ноември, КЕВР утвърди цена от 58,43 евро

България Преди 7 часа

Регулаторът утвърди цена от 58,43 евро/MWh за ноември. Без допълнителните количества от Чирен поскъпването можеше да достигне 39,37%

<p>Не бягайте и не я снимайте: Какво да правим при среща с мечка</p>

МОСВ с препоръки за безопасност заради зачестилите сигнали за мечки край населени места

България Преди 7 часа

Не бягайте, не приближавайте и не снимайте животното. От министерството съветват да се отдалечим бавно назад и да запазим спокойствие

КОНПИ

КОНПИ отнема над 1,5 млн. евро от турски гражданин

България Преди 7 часа

Апелативният съд в София прие, че представените документи не доказват законния произход на парите. Решението подлежи на касационно обжалване

Всичко от днес

От мрежата

7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

dogsandcats.bg

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg
1

След 5 века отсъствие бобрите се връщат в Лох Нес

sinoptik.bg
1

Проучват речните бариери по Струма

sinoptik.bg

Мими Иванова: „Без Развигор нямаше да е същото!“ – любов, сълзи и звездни признания зад кулисите на грандиозния концерт

Edna.bg

Дейвид Шуимър на 60: Любимият Рос от „Приятели“, голямата любов и животът далеч от светлините на прожекторите

Edna.bg

Мъж ритна и уби малко куче в София, жители излязоха на протест в „Кръстова вада“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Тежка катастрофа с жертва на участъка, където загина Сияна (СНИМКИ)

Nova.bg