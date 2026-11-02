Тръмп обяви, че мирно споразумение с Иран "е възможно"

Доналд Тръмп заяви, че Иран иска споразумение за прекратяване на войната и че такава сделка е възможна.

Междувременно катарска делегация е пристигнала в Техеран за преговори по проектоспоразумение със САЩ, обсъждано през последните осем дни.

„Просто се отпуснете“: Тръмп твърди, че Иран иска сделка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран иска да сключи споразумение за край на войната, започнала с американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари, и че това споразумение "е възможно", предаде Ройтерс, уточнявайки, че държавният глава не е навлязъл в подробности по темата.

Малко по-рано агенцията съобщи, че катарска посредническа делегация е заминала за иранската столица Техеран за преговори с външния министър на Ислямската република Абас Арагчи по потенциална сделка с Вашингтон, като се позова на официален представител.

В момента се обсъжда вариант на проектоспоразумение САЩ - Иран, по който са се водили разговори в последните 8 дни, допълва източникът на Ройтерс.