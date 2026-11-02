България

Калин Стоянов обвини Демерджиев, че използва „кошаревски свидетели“ срещу ДПС

Депутатът твърди, че МВР е получило указания за проверки и притискане на партийни членове. Той настоява обстоятелствата да бъдат проверени

2 ноември 2026, 19:30
Калин Стоянов обвини Демерджиев, че използва „кошаревски свидетели“ срещу ДПС
Калин Стоянов   
Източник: Георги Димитров
  • Депутатът от ДПС Калин Стоянов обвини вътрешния министър Иван Демерджиев, че е разпоредил проверки и натиск срещу членове и симпатизанти на партията в изборния ден с цел сплашването им и отказ от гласуване.
  • Стоянов съобщи и за сигнал до Софийската градска прокуратура относно баща и син от Гурково, които според твърденията му давали неверни показания срещу представители на ДПС.
  • Той заяви, че двамата са свързани с над 40 досъдебни производства и преписки, и поиска компетентните органи да проверят изложените твърдения.

Калин Стоянов сезира прокуратурата за натиск от бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев

Във вчерашния изборен ден за президент и вицепрезидент, по моя информация около 16:00 часа, министърът на вътрешните работи разпорежда неофициално на Любомир Николов (и. д. главен секретар на МВР) да даде указания на всички директори на ОД на МВР в страната до приключването на изборния ден в 20:00 часа да се контролират, притискат, проверяват и тормозят членове и симпатизанти на ДПС. Целта е била сплашване и отказ от гласуване. Считам, че това следва да се провери и в случай че се потвърди, компетентните органи да предприемат мерки с цел търсене на отговорност от съответните длъжностни лица.

Това се казва в позиция на депутата от ДПС Калин Стоянов.

"Днес колегата от парламентарната група на ДПС Халил Летифов подаде подробен сигнал до Софийска градска прокуратура (СГП), в който се описват изключително притеснителни обстоятелства относно криминално проявени лица от гр. Гурково. Въпросните лица, с цел да „изчистят" множеството досъдебни производства и преписки срещу тях, дават неверни свидетелски показания и сведения срещу хора от ръководството на ДПС, включително кметове, областни председатели и активисти на партията.

Става въпрос за баща и син – Мариян и Георги Цоневи от гр. Гурково. Мариян Цонев е основен „кошаревски свидетел" в скалъпеното досъдебно производство, по което като обвиняеми са привлечени Радослав Ревански, Димитър Гавазов и Христо Широков.

Според информацията, която сме анализирали, въпросните две лица са забъркани в повече от 40 досъдебни производства, прокурорски преписки и сигнали за финансови измами, злоупотреби, побоища, подкупи, палежи, лъжесвидетелстване, нанасяне на телесни повреди, опит за убийство и други престъпления.

Според данните в момента двамата (и предимно Георги Цонев) са изключително близки с Иван Демерджиев и се използват от него за даване на неверни сведения и показания, срещу което, според публични твърдения, ще бъдат решени повечето им проблеми. Ако всичко това се потвърди, казусът е повече от скандален!", пише още Стоянов.

 

Източник: БГНЕС    
Калин Стоянов Иван Демерджиев ДПС Изборен натиск Сплашване МВР Прокуратура Гурково Злоупотреба с власт Лъжесвидетелстване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Нова находка в морето край Ахтопол: Цистерна изплува на два километра от брега

Нова находка в морето край Ахтопол: Цистерна изплува на два километра от брега

Зеленски: Русия изпраща послание за нови убийства с ударите по Комишуваха

Зеленски: Русия изпраща послание за нови убийства с ударите по Комишуваха

Ритник уби малко куче в София, жители на „Кръстова вада“ излизат на протест

Ритник уби малко куче в София, жители на „Кръстова вада“ излизат на протест

Обрат в делото срещу доведения син на норвежкия крал: Съдът разреши освобождаването му от домашен арест

Обрат в делото срещу доведения син на норвежкия крал: Съдът разреши освобождаването му от домашен арест

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 3 дни
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 3 дни
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 3 дни
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Как кандидатите за ВСС искат да променят съдебната система?</p>

Кандидатите за Съдийската колегия на ВСС представиха приоритетите си пред парламентарната комисия

България Преди 11 минути

Анета Антонова и Васил Пандов представиха приоритетите си пред правната комисия, сред които са ограничаване на командироването и механизми за защита на съдийската независимост

<p>Сметната палата не установи конфликт на интереси при Пеевски по сигнала на Демерджиев</p>

Сметната палата не установи конфликт на интереси при Делян Пеевски по сигнала на Демерджиев

Свят Преди 27 минути

Председателят на Сметната палата уточни, че решението не приключва проверката в публичния регистър, а сигналът е препратен до НАП и Софийската градска прокуратура

Премиерът Румен Радев и Дейвид Бейкър

Румен Радев и представител на САЩ обсъдиха отбраната и стратегическото партньорство

България Преди 3 часа

Румен Радев и Дейвид Бейкър разговаряха за инвестициите, високите технологии, енергетиката и стратегическото партньорство

Втора пратка за седмица: БАБХ връща над 19 тона ябълки от РС Македония заради пестициди

Втора пратка за седмица: БАБХ връща над 19 тона ябълки от РС Македония заради пестициди

България Преди 4 часа

Плодовете са с наднормени остатъци от препарати и няма да стигнат до пазара. Само преди дни агенцията спря други 21 тона македонски ябълки

Меган Маркъл

Бащата на Меган Маркъл влезе в дом за хора деменция, блокира разпит от ФБР

Свят Преди 4 часа

Адвокатите вече предупредиха, че едва ли ще бъде постановена екстрадицията му към Филипините след преместването му в рехабилитационен център във Флорида през май, след като кракът му беше ампутиран

<p>Какво поиска кметът на София от новоизбрания президент Илияна Йотова?</p>

Терзиев поздрави Йотова и очаква подкрепа за важните проекти на София

България Преди 4 часа

Кметът заяви, че очаква заявеното от нея разбиране за взаимодействие между институциите да се прилага и на практика

„Отче наш“: Пилотът се молел секунди преди самолетът във Флорида да се разбие

„Отче наш“: Пилотът се молел секунди преди самолетът във Флорида да се разбие

Свят Преди 4 часа

Зловещ аудиозапис от пилотската кабина разкрива драматичните последни моменти от катастрофата с частния самолет в Палм Бийч. Докато пилотът чете молитва, 20-годишният копилот пищи за помощ секунди преди машината да се разбие в огнено кълбо

<p>Синьото гориво с нов скок</p>

Газът поскъпва с над 32% през ноември, КЕВР утвърди цена от 58,43 евро

България Преди 4 часа

Регулаторът утвърди цена от 58,43 евро/MWh за ноември. Без допълнителните количества от Чирен поскъпването можеше да достигне 39,37%

<p>Не бягайте и не я снимайте: Какво да правим при среща с мечка</p>

МОСВ с препоръки за безопасност заради зачестилите сигнали за мечки край населени места

България Преди 5 часа

Не бягайте, не приближавайте и не снимайте животното. От министерството съветват да се отдалечим бавно назад и да запазим спокойствие

КОНПИ

КОНПИ отнема над 1,5 млн. евро от турски гражданин

България Преди 5 часа

Апелативният съд в София прие, че представените документи не доказват законния произход на парите. Решението подлежи на касационно обжалване

Силата на духа отвежда едно от племената в Резиденцията в “Игри на волята” тази вечер

Силата на духа отвежда едно от племената в Резиденцията в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 5 часа

Канари и Урагани мерят сили в нова зрелищна териториална битка

Сградата на ЮНЕСКО

Безнаказаността за убийствата на журналисти отново расте - 86% от случаите остават неразкрити

Свят Преди 5 часа

Нов доклад на ЮНЕСКО отчита, че безнаказаността за убийствата на журналисти отново нараства, а дронове са използвани в 26% от случаите

Разрошена коса и бяла рокля под дъжда: Камила се превърна в хит на Карибите с думите „Отказвам се!“

Разрошена коса и бяла рокля под дъжда: Камила се превърна в хит на Карибите с думите „Отказвам се!“

Любопитно Преди 5 часа

Внезапен порой провали церемонията на крал Чарлз III в Антигуа и Барбуда, оставяйки го прогизнал. Въпреки че дъждът развали прическата ѝ, кралица Камила показа самоирония и впечатли всички с ефирна бяла рокля и доза хумор

Екипът на Лени Кравиц опроверга слух за смъртта му в самолетна катастрофа

Екипът на Лени Кравиц опроверга слух за смъртта му в самолетна катастрофа

Свят Преди 5 часа

Екипът на Лени Кравиц категорично опроверга слуховете, че рок звездата е бил на борда на частния самолет, който катастрофира фатално във Флорида. Зловещата фалшива новина за смъртта му събра милиони гледания в мрежата

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова

Москва е силно разтревожена от сигнали за нови удари срещу Иран

Свят Преди 5 часа

Мария Захарова призова за активизиране на дипломатическите усилия и заяви, че Москва е готова да съдейства за намиране на решение

Пламен Димитров

Токът поскъпна със 126% за четири месеца: Бизнесът и синдикатите отиват при премиера

Парите ни Преди 5 часа

Срещата с Румен Радев се очаква до края на седмицата. Работодатели и синдикати настояват компенсациите да не се изплащат със закъснение точно когато фирмите имат най-голяма нужда от тях

Всичко от днес

От мрежата

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg
1

След 5 века отсъствие бобрите се връщат в Лох Нес

sinoptik.bg
1

Проучват речните бариери по Струма

sinoptik.bg

Мими Иванова: „Без Развигор нямаше да е същото!“ – любов, сълзи и звездни признания зад кулисите на грандиозния концерт

Edna.bg

Дейвид Шуимър на 60: Любимият Рос от „Приятели“, голямата любов и животът далеч от светлините на прожекторите

Edna.bg

Тежка катастрофа с жертва на участъка, където загина Сияна (СНИМКИ)

Nova.bg

Мъж ритна и уби малко куче в София, случилото се е заснето от камера

Nova.bg