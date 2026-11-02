България

Нова находка в морето край Ахтопол: Цистерна изплува на два километра от брега

Обектът е забелязан на около два километра от брега. По първоначална информация е празен и вероятно е от същия кораб

2 ноември 2026, 19:40
Нова находка в морето край Ахтопол: Цистерна изплува на два километра от брега
  • Празна цистерна е забелязана в морето край Ахтопол, на около два километра от брега, от служители на „Гранична полиция“.
  • По първоначална информация тя вероятно е от кораба, от който е изпаднал и контейнерът, изхвърлен край къмпингите Арапя и Оазис.
  • Заради силното вълнение и бурното море засега не може да бъде извадена.

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Цистерна е забелязана в морето край Ахтопол, на около два километра навътре от брега. Обектът е засечен от служители на "Гранична полиция". За случая съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Бургас.

По първоначална информация цистерната е празна и вероятно е от същия кораб, от който е изпаднал контейнерът, изхвърлен по-рано на скалите в района между къмпингите Арапя и Оазис. 

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Към момента не могат да бъдат предприети действия по изваждането на цистерната заради силното вълнение и бурното море, казаха от Областната администрация.

Областният управител Дико Диков е посетил района край Ахтопол, за да се запознае на място със ситуацията. По-рано днес той беше и около мястото на контейнера, изплувал до скалите на Арапя.

Мистериозен контейнер с коледна украса откриха край Арапя
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Мистериозен контейнер с коледна украса откриха край Арапя
Мистериозен контейнер с коледна украса откриха край Арапя
Мистериозен контейнер с коледна украса откриха край Арапя
Мистериозен контейнер с коледна украса откриха край Арапя
Източник: БТА    
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