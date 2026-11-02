Кандидатите за Съдийската колегия на ВСС представиха приоритетите си пред парламентарната комисия

К андидатите за членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание представиха своите позиции, професионални виждания и приоритети по време на изслушването пред парламентарната комисия по правни въпроси.

Комисията по правни въпроси към Народното събрание започна днес изслушването на кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота. Според предварително утвърдения график 20-те кандидати ще бъдат изслушвани от 2 до 6 ноември.

Доц. д-р Анета Антонова

Ще представям годишни отчети относно работата ми като член на Висшия съдебен съвет (ВСС), ако бъда избрана, каза доц. д-р Анета Антонова, кандидат за член на съвета от квотата на парламента по време на изслушване в правната комисия.

Доц. д-р Анета Антонова е предложена от народни представители на „Прогресивна България“ за член на ВСС от квотата на парламента за Съдийска колегия. Нейната кандидатура бе представена от депутата Димитър Петров, като той посочи, че тя е достоен кандидат. Доц. д-р Антонова е доцент по гражданско и семейно право (търговско право) в Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра Гражданско-правни науки. Член е на Софийската адвокатска колегия.

За да бъде ефективен и разпознаваем като реален пазител на върховенството на правото, ВСС се нуждае от легитимност, която се простира далеч отвъд текстовете в Закона за съдебната власт, отбелязва Антонова в концепцията си. Тя посочва, че решенията за професионалното развитие на един магистрат никога не бива да се базират на неговата лоялност към политически фигури, икономически субекти или висшестоящи административни ръководители.

Според Антонова, по отношение на отстояването на независимостта, докато пази системата от външен натиск, ВСС трябва също толкова безкомпромисно да я прочиства от вътрешните ѝ пороци. Тя добави ,че ВСС дължи на обществото непоколебимо усилие за осветяване и изваждане наяве на всички замесени лица в случаите „Осемте джуджета“ и „СС клуб“.

При изслушването доцент Антонова отговори на редица въпроси от представителите на парламентарните групи в комисията, като единствено ДПС не зададоха въпрос.

Попитана от „Прогресивна България“ за това, че няма опит като магистрат и дали това ще ѝ пречи при работата и във ВСС, като член на Съдийска колегия, Анета Антонова отбеляза, че има повече от 20 години опит като адвокат и има някаква представа от дейността на съдебната система. На въпрос за командироването на магистратите тя зае позиция, че трябва да се ограничи срока му.

ГЕРБ-СДС поставиха въпроса за това дали са много или малко магистратите съобразно броя на населението и делата,и трябва ли да се увеличи броят им или да се намали. Доцент Антонова посочи, че трябва да се направи анализ и да се намери баланс, като прибързани мерки биха задълбочили проблема. Попитана как би реагирала при натиск върху нея, тя отговори, че ще подаде сигнал, като може да се обмисли вариант и да се сигнализира обществото.

От „Демократична България“ попитаха кандидата за назначението ѝ като член на УС на Фонда за гарантиране на влоговете, като тя отговори, че се познава с председателя на фонда Матей Матев, който я е предложил, от доста по-предходен период преди той да оглави структурата. Анета Антонова, в отговор на въпрос, каза още, че ако бъде избрана за член на Съдийска колегия, ще си прави отвод, когато това се налага във връзка с дъщеря ѝ, която се е явила за конкурс на младши съдия и сега се обучава в Националния институт по правосъдие.

„Продължаваме промяната“ попитаха Антонова за това какви качества трябва да притежават кандидатите за председател на ВКС, ВАС и главен прокурор, а тя посочи – почтеност, независимост, професионална компетентност, неподатливост на влияние. Според нея трябва да има много по-подробна процедура относно избора на „тримата големи“ в съдебната власт, тъй като сегашната е повърхностна и обща.

В отговор на въпрос от „Възраждане“ по концепцията ѝ относно създаването на индикатор за откриване на зависимости и влияние върху магистратите, кандидатът заяви, че може да се създаде експертен съвет към ВСС, включващ хора от академичната общност или гражданското общество. Попитана за електронното правосъдие Антонова заяви, че в момента то е доста добре развито.

Доц. д-р Васил Пандов

Необходимо е създаване на механизми за защита на съдиите от неправомерно влияние, затова предлагам създаване на постоянна комисия за независимост на съдиите, която да дава защита при нарушаване на независимостта им, каза кандидатът за член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание доц. д-р Васил Пандов на изслушване в Комисията по правни въпроси.

Пандов е предложен за член на Съдийската колегия на ВСС от народни представители от „Продължаваме промяната“. Кандидатурата му беше представена от депутата Стою Стоев, който отбеляза, че доц. д-р Васил Пандов е юрист с над 20 години опит и хабилитиран преподавател по международноправни науки в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

По думите на Пандов трите най-значими проблема пред ВСС са – нарушеното обществено доверие, липса на защита на съдиите от натиск, липса на ритмичност и бързина на действията. По осигуряване на съдии спрямо населението България заема челно място в ЕС, посочи той. В ЕС България е сред първите места по бързината на приключване на делата спрямо други държави, но е на последно място по възприятие за независимост на правосъдието, каза Пандов. Той отбеляза, че предлага да се ограничи командироването и да се основава на подбор, а на преценка на ръководителите, предлага и отпадане на заповедите за „обръщане на внимание“ от страна на административните ръководители, които не са вид дисциплинарно наказание.

При изслушването доц. д-р Васил Пандов отговори на въпроси от представителите на парламентарните групи в комисията, като единствено ДПС не зададоха въпрос.

На въпрос от „Прогресивна България“, свързан със зависимостта му като бивш народен представител, Пандов отговори, че ако бъде избран за член на ВСС няма да се ръководи от нищо друго, освен от Конституцията и законите на страната. Няма да се поддам на натиск нито от парламентарната група, на която съм бил член, нито на друга такава, добави той. На друг въпрос дали е бил мотивиран да напусне „Продължаваме промяната“, за да участва в конкурса за ВСС Пандов потвърди, че я е напуснал, за да участва в него.

От ГЕРБ-СДС поставиха въпросите какви действия би предприел, ако има външен политически или икономически натиск, и при какви обстоятелства би подал оставка. Пандов отговори, че е необходимо да се въведе механизъм за регистриране на всички контакти на членове на ВСС с представители на изпълнителната, законодателната власт, както и с магистрати. Ако има натиск върху мен мога да подам сигнал към различно органи, заяви той и добави, че би подал оставка ако има мотивирани данни за действие от негова страна, които нарушават закона.

От „Демократична България“ попитаха кандидата как адресира броя на съдиите спрямо броя на населението в България. Той отговори, че не трябва да се увеличава броя на съдиите и прокурорите, а намаляването на броя на съдиите трябва да отговаря на тяхната натовареност. На друг въпрос какъв профил на главен прокурор би подкрепил, кандидатът посочи, че задължителен елемент от профила му трябва да бъде работата по производства и начина по който той се е произнасял. Предлагам създаване на анкети от колегите на съответния кандидат, подчерта Пандов.

На въпрос от „Продължаваме промяната“ как би помогнал в осъществяването на дейността при липса на достатъчно магистрати Пандов каза, че е необходимо да има яснота при конкурсите, които трябва да започват систематично. При освобождаване на щатна длъжност на административен ръководител преди изтичане на мандата предлагам конкурсът да се обявява в едномесечен срок от освобождаването, допълни той.

От „Възраждане“ попитаха кандидата каква процедура за защита на засегнат магистрат предвижда, за да се разграничат зависимости или непроверени сигнали от медии по техен адрес. Пандов отговори, че при установени от компетентни органи данни, които са споделени с ВСС ще се изтеглят сроковете за дисциплинарни производства.

Евгений Стайко

Пасивността води до задкулисие, каза по време на изслушване в правната комисия Евгений Стайков, кандидат за член на ВСС от парламентарната квота. Кандидатурата му беше представена от народния представител Велислав Величков ("Продължаваме промяната"). По думите му, ако Стайков бъде избран, ще допринесе за доверието и справедливостта в съдебната власт.

Стайков е бивш член на Висшия съдебен съвет, избран от квотата на съдиите в периода ноември 2003 г. - октомври 2007 г. Той е бил председател на Софийски градски съд, както и на Софийски апелативен съд, а също и заместник-председател на Върховния касационен съд, като се е пенсионирал през 2025 г.

Евгений Стайков е предложен за кандидат за член на ВСС от „Продължаваме Промяната“ той е припознат като кандидат след направено инициативно предложение от Българската асоциация по европейско право.

При изслушването си, сред съображенията да участва в конкурса, Стайков изведе оценката и доверието, което му се гласуват с направеното инициативно предложение. Също така заявената воля за промяна на начина, по който ще се избират членове на ВСС от квотата на парламента. „През всичките тези години сме били свидетели как или скрито, или с договорки се избират тези членове, които част от тях не са оправдавали доверието, включително и на тези, които са ги избрали“, каза той. Друга причина Стайков изведе заявката на премиера да бъдат избрани най-можещите, независимите и отговорните. Той акцентира и на процедурните правила за избора, приети от парламента, за които се изказа положително.

Успял съм толкова години да бъда независим, ще продължа да бъда независим, каза Евгений Стайков. Той отбеляза, че през целия му професионален път не се е поддавал на икономически и политически натиск.

Функционирането на ВСС след изтичане на мандата на неговите членове се отрази неблагоприятно върху репутацията на съвета и върху престижа на съдебната власт, отбеляза Стайков. Според него първото нещо, което ВСС трябва да направи е да се сформират комисиите към съвета и да се започне работата по спрените конкурси за назначения. Позицията на Стайков е, че кадровата дейност е най-важната и значима функция на Висшия съдебен съвет, обуславяща ефективността на съдебната власт и гарантираща нейната независимост.

От „Прогресивна България“ поставиха въпрос към Стайков за това дали като членове на ВСС трябва да бъдат избирани административни ръководители и не крие ли това рискове. Според него във ВСС е хубаво да има хора от различните нива, като не е необходимо да бъдат от ВКС или председател на съда, но е хубаво да има и такива, за да помогнат със своя опит. „Нямам зависимости, в момента единствено ми се иска да помогна“, добави Стайков.

На въпрос от ГЕРБ-СДС дали е кадрувал като член на ВСС, Стайков отговори, че не е влязъл в никакви договорки, каквито са му били предложени, като, например – вие подкрепете нашия кандидат, ние ще подкрепим вашия. В отговор на въпрос при какви обстоятелства би подал оставка, кандидатът заяви, че го направил ако нещата в такава степен не вървят или работа му пречи по някакъв начин и то за независимостта на съда и ефективното правораздаване. По отношение основния проблем за съдебната система той отбеляза конкурсите.

Попитан от „Продължаваме Промяната“ дали се ползва съдебната система за политически цели, кандидатът отговори, че ще се възпротиви на такова нещо с личен пример, гласуване и всички законови действия, защото пасивността води до задкулисие.

От „Демократична България“ поискаха Евгений Стайков да каже мнението си за многобройните отводи на съдии и тяхното увеличаване. Той отговори, че трябва да има нетърпимост към неоснователни или много отвори и Съдийската колегия на ВСС трябва да анализира данните за отводи. Стайков отбеляза, че отводът е средство за независимост на съдебната власт, но има случаи при които се злоупотребява. За това какъв трябва да бъде новият главен прокурор Евгений Стайков посочи - да е компетентен по наказателно право, да отговаря в пълна степен на критерии в етичния кодекс, да бъде възпитан и толерантен към своите колеги, защото по думите му властта с нетолерантността идва в повече на всички.

„Възраждане“ попитаха Стайков за провеждането на конкурси, командироването и финансирането на съдебната система, като той припомни отбелязаните в концепцията му позиции по темите.

От ДПС не зададоха въпроси на кандидата.

Емил Дечев

Предложението да бъда кандидат за член на ВСС не е по политически причини, а заради експертността ми, каза съдия Емил Дечев.

Емил Дечев е предложен от народни представители на „Демократична България“ за член на ВСС от квотата на парламента за Съдийска колегия. Той е завършил "Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1996 г. , след това работи като следовател и съдия до момента. Дечев е бил няколко пъти зам.-министър на правосъдието, както и служебен министър на вътрешните работи.

Съвършената съдебна система трябва да е независима, високопрофесионална и отговорна. За да получат гражданите и обществото справедливост от органите на съдебната власт, последните трябва да работят с добри закони, посочва Дечев в концепцията си. Показал съм с работата си като съдия, че мога да бъда независим. Няма случай, в който да е констатирано, че съм се поддал на натиск, който ме е принудил да променя становището си или решението ми по определено дело. Няма дело, по което да съм отсъдил не по закон и против вътрешното ми убеждение, а под влияние на външни фактори, посочва Дечев.

Той коментира и реформата на Съдебната карта, която според него не е по силите на съдебната власт да я направи сама и в нея трябва да участват и трите власти. Това обаче може да донесе политически щети на законодателната и изпълнителната власт. Преди това обаче трябва да се въведе най-накрая електронното правосъдие. Той акцентира на това, че електронната система, по която работят съдиите, е направена лошо, а са взети много пари за изработката ѝ.

В концепцията си той коментира и атестирането, като отбелязва, че оценяването не трябва да застрашава съдебната независимост. По думите му то не може да се основава само на количествени критерии, като например броя отменени решения от горната инстанция. Оценката следва да включва качествени критерии, а не просто количествена статистика.

Според него е необходима сериозна реформа в Закона за съдебната власт по отношение дисциплинарните производства, тъй като няма достатъчно ясно диференциране на съставите на дисциплинарни нарушения - техните видове и наказания, което трябва да се промени.

По отношение конкурсите за повишаване и преместване Дечев посочва в концепцията си, че опростяването на атестациите и ускоряване дейността на атестационните комисии ще има пряко отражение и върху по-бързото провеждане на конкурсите и повишаване на доверието сред магистратите, че действително най-добрите оценки, са получили най-заслужилите сред тях.

На въпрос от „Прогресивна България“ дали кандидатурата му е в противоречие с досегашната му позиция и философия, Дечев отговори, че би се притеснил, ако беше кандидатура на съдия, който винаги е мълчал. Не съм се сетил за проблемите в съдебната система в деня на номинирането ми, а говоря за тях от години, добави той. В отговор на друг въпрос от „Прогресивна България“ какви са силните му страни за едната и за другата колегия, Дечев каза, че е приел предложение и не е заявявал, че иска да участва в двете колегии. Тези които са ме предложили са преценили, че е по-добре да кандидатствам и на двете места, посочи той и добави, че би се чувствал по-добре в съдийската колегия.

От ГЕРБ-СДС поставиха въпрос как ще гарантира политическата си неутралност. На него Дечев отговори, че е бил зам.-министър при дясна партия и на лява партия. Това трябва да ви покаже, че предложението да заема поста не е по политически причини, а заради експертността ми, заяви той. Попитан след пет години, като член на ВСС, със справянето на кой проблем да бъде оценен, той отговори - бавните конкурси и дългосрочните командировки.

На въпрос от „Демократична България“ кандидат с какъв профил за главен прокурор би подкрепил, Дечев посочи, че не би гласувал за човек, който е направил рязка кариера в съдебната система.

Попитан от „Продължаваме Промяната“ за случайното разпределение на делата и злоупотребите, Дечев отговори, че подкрепя случайното разпределение на делата, защото има силен антикорупционен смисъл и би проверявал всеки сигнал за злоупотреба със софтуера, с който се извършва и начини на повлияването на избора. Не съм имал случай, в който да забележа такава манипулация, не съм бил свидетел, което не значи, че не се случва, добави той. Дечев обърна внимание на случайното разпределение на преписки в прокуратурата и даде пример, че може случайно да бъде разпределена преписка на прокурор, а след това със заповед на административния ръководител да му се определи помощник, а след това пак със заповед първият прокурор да бъде оттеглен и да остане само втория.

От „Възраждане“ попитаха Дечев за негово предложение относно избора на административни ръководители предложени от Общото събрание на съдиите. Той обясни, че предлага да не може без мотивировка колегията да отхвърля такива предложения, като гласуването да става чрез квалифицирано мнозинство или дори чрез двойно мнозинство.

От ДПС не зададоха въпрос на кандидата.

След изслушването на Емил Дечев председателят на правната комисия закри заседанието. Мисля, че дадохме успешен старт на изслушването на членове на ВСС, каза Янка Тянкова.