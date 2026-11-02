Втора пратка за седмица: БАБХ връща над 19 тона ябълки от РС Македония заради пестициди

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря пратка ябълки от Република Северна Македония с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Пратката е 19 350 кг и ще бъде върната в страната изпращач, съобщиха от агенцията.

Това е втората спряна пратка македонски ябълки за последната седмица. На 29 октомври БАБХ не допусна до пазара на ЕС 21 089 кг ябълки от РС Македония, в които лабораторно изследване установи пестицид, забранен за употреба в Европейския съюз. И тази пратка беше върната в страната на произход.

Пестициди в грозде от Турция и чушки от Северна Македония

Агенцията продължава засиления контрол върху пресните плодове и зеленчуци, предназначени за българския пазар, за да не допуска храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ: 0700 12 299.