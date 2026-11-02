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Зеленски: Русия изпраща послание за нови убийства с ударите по Комишуваха

Украинският президент съобщи, че жертвите са нараснали до 24, след като руските сили са атакували места, използвани за хуманитарна помощ и укритие

2 ноември 2026, 20:49
Зеленски: Русия изпраща послание за нови убийства с ударите по Комишуваха
Източник: БТА
  • Руски сили са бомбардирали село Комишуваха в Запорожка област, като броят на загиналите е нараснал до 24 души, а най-малко петима са ранени.
  • Според украинския президент Володимир Зеленски първо е било ударено училище, където се раздавала хуманитарна помощ, а след това са последвали още девет бомбени удара, включително по укритие.
  • Зеленски определи атаката като доказателство, че Русия не желае деескалация и че перспективите за мир са подкопани.

Русия удари Запорожка и Житомирска област с планиращи бомби, има загинали

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви днес в публикация в приложението Телеграм и социалната платформа Фейсбук, че руските сили са бомбардирали село Комишуваха в украинската Запорожка област, предадоха Ройтерс и Укринформ.

В първия му пост за трагедията бяха упоменати 18 жертви. По-късно Службата за извънредни ситуации на Украйна информира, че броят на загиналите е нараснал до 24, съобщи Ройтерс.

Ранените са най-малко петима, уточни в първата си публикация Зеленски. Той съобщи, че руските войски първо са пуснали бомби над училище в селото, в което се разпределя хуманитарна помощ.

Последвал е втори удар с девет бомби, като е било атакувано и укритие.

Тези удари унищожават "всяка надежда за напредък към мир“, посочи украинският президент.

"След хуманитарната операция в Олешки имаше момент, в който можехме да повярваме, че са възможни нови стъпки на напредък по пътя към мира. С това кръвопролитие Русия изпраща напълно противоположно послание: тя ще разчита на убийства и в бъдеще“, написа Зеленски, цитиран от Франс прес.

"Няма как руснаците да не са наясно, че всяка седмица хората, които са останали в Комишуваха, получават хуманитарна помощ точно на това място. Това е още едно доказателство, че Русия не иска никаква деескалация на военните действия, никаква реална справедливост", са думите на държавния глава, които изнася Ройтерс.

Комишуваха се намира югоизточно от главния град на областта - Запорожие.

Източник: БТА    
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