Жители на Олешки отказали да напуснат града въпреки опасността от дронове

Руският омбудсман Яна Лантратова обяви нови хуманитарни операции в Олешки, Херсонска област, след евакуацията на жители по време на временно примирие между Русия и Украйна.

От изпратените 25 автобуса с общ капацитет 750 места някои са се върнали празни, тъй като част от хората са решили да останат; евакуираните получават медицинска и психологическа помощ и настаняване.

Лантратова съобщи, че се е договорила с украинския омбудсман Дмитро Лубинец за ежемесечни хуманитарни мисии с посредничеството на Мелания Тръмп.

❗️We hope there will be more humanitarian missions coordinated by US @FLOTUS. It is essential that such efforts become regular, bringing more calm along the frontline and encouraging further de-escalation steps. The experience in Oleshky and our joint work with Russian Human Rights Commissioner @yana_lantratova have demonstrated that such arrangements can make a real difference and help people in need. 🤝I would like to express my special gratitude to the President of Ukraine, @ZelenskyyUa, for supporting these efforts. I also thank the Ukrainian Defence and Security Forces for defending our country and its people, and for their comprehensive support in facilitating the humanitarian mission in the Kherson region. My sincere thanks go to everyone around the world who raised the issue of Oleshky, brought it to public attention and showed concern for the fate of the people there. ☝️I would also like to thank US First Lady Melania Trump for coordinating these efforts. — Dmytro Lubinets (@lubinetzs) October 30, 2026

Руският омбудсман Яна Лантратова обяви днес нови хуманитарни операции в контролирания от силите на Москва украински град на фронтовата линия Олешки, в Херсонска област, предаде ДПА.

Дори и след изврършената евакуация на жители на града по време на необичайно прекратяване на огъня между Русия и Украйна, все още много хора там се нуждаят от помощ, каза Лантратова при завръщането си в Москва днес.

Тя не каза точно колко души са евакуирани досега. "Не сме ги броили. Нямаме време да броим хората", посочи на пресконференция омбудсманът на Русия, цитирана от ДПА.

От изпратените 25 автобуса с общ капацитет от 750 места някои са се върнали празни, защото граждани на Олешки са решили да останат въпреки опасността за живота си, обърна внимание Лантратова.

Евакуация в Олешки: Пътят към Украйна минава през Русия

Евакуираните от града минават медицински и психологически прегледи, уточня тя. Освен това е осигурено настаняването им, дадени са им нови документи, открити са им банкови сметки и им е оказано всякакво съдействие, за да започнат нов живот.

В онлайн видео от Краснодарския край евакуирани граждани изразяват своята благодарност, информира ДПА. "Животът ни се промени из основи - за добро", заявява един от жителите на Олешки. Той сподели, че вече не се налага заедно със семейството си да се оглежда в небето за дронове.

Лантратова на свой ред още веднъж благодари на първата дама на САЩ Мелания Тръмп за посредническата ѝ роля в договарянето на локалното примирие миналата седмица - от вторник до снощи.

Руският омбудсман, на която са наложени санкции от Запада заради подкрепата ѝ за войната на Русия в Украйна, разказа за дългите и трудни преговори в Беларус, довели до споразумението.

Освен това Лантратова съобщи, че се е договорила със своя украински колега Дмитро Лубинец, отново с посредничеството на съпругата на американския президент Доналд Тръмп, да организират всеки месец хуманитарни мисии в Олешки, съобщи ТАСС.

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"С моя колега (украинския омбудсман Дмитро Лубинец - бел. ред.) се разбрахме, когато записвахме общо обръщение и благодарихме на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, под координацията ѝ и с посредничество да организираме оттук нататък редовни, ежемесечни - или поне ежемесечни - подобни мисии за доставяне на хуманитарна помощ в Олешки“, каза омбудсманът на Русия.

По думите ѝ руските военнослужещи са осигурили хуманитарна помощ за Олешки, но има допълнителни нужди, например от медикаменти и гориво.

Лантратова сравни също така дейността на правозащитниците с тази на лекарите. "Лекарят винаги трябва да окаже помощ - това в известна степен се отнася и за правозащитника“, отбеляза тя, цитирана от ТАСС.

"Нашата задача с моя колега е една - да направим така, че нашите момчета да се върнат у дома (от фронта - бел. ред.), и да направим така, че на хората да бъде оказана помощ“, подчерта Яна Лантратова.