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Жители на Олешки отказали да напуснат града въпреки опасността от дронове

Споразумението е постигнато с посредничеството на Мелания Тръмп. В града все още има хора, които се нуждаят от медикаменти и гориво

2 ноември 2026, 18:45
Жители на Олешки отказали да напуснат града въпреки опасността от дронове
Руският омбудсман Яна Лантратова говори пред представители на медиите редом до украинския си колега Дмитро Лубинец (до нея вдясно), преди да отпътува за град Олешки, 30 октомври 2026 г.   
Източник: БТА
  • Руският омбудсман Яна Лантратова обяви нови хуманитарни операции в Олешки, Херсонска област, след евакуацията на жители по време на временно примирие между Русия и Украйна.
  • От изпратените 25 автобуса с общ капацитет 750 места някои са се върнали празни, тъй като част от хората са решили да останат; евакуираните получават медицинска и психологическа помощ и настаняване.
  • Лантратова съобщи, че се е договорила с украинския омбудсман Дмитро Лубинец за ежемесечни хуманитарни мисии с посредничеството на Мелания Тръмп.

Руският омбудсман Яна Лантратова обяви днес нови хуманитарни операции в контролирания от силите на Москва украински град на фронтовата линия Олешки, в Херсонска област, предаде ДПА.

Дори и след изврършената евакуация на жители на града по време на необичайно прекратяване на огъня между Русия и Украйна, все още много хора там се нуждаят от помощ, каза Лантратова при завръщането си в Москва днес. 

Тя не каза точно колко души са евакуирани досега. "Не сме ги броили. Нямаме време да броим хората", посочи на пресконференция омбудсманът на Русия, цитирана от ДПА.

От изпратените 25 автобуса с общ капацитет от 750 места някои са се върнали празни, защото граждани на Олешки са решили да останат въпреки опасността за живота си, обърна внимание Лантратова.

Евакуация в Олешки: Пътят към Украйна минава през Русия

Евакуираните от града минават медицински и психологически прегледи, уточня тя. Освен това е осигурено настаняването им, дадени са им нови документи, открити са им банкови сметки и им е оказано всякакво съдействие, за да започнат нов живот.

В онлайн видео от Краснодарския край евакуирани граждани изразяват своята благодарност, информира ДПА. "Животът ни се промени из основи - за добро", заявява един от жителите на Олешки. Той сподели, че вече не се налага заедно със семейството си да се оглежда в небето за дронове.

Лантратова на свой ред още веднъж благодари на първата дама на САЩ Мелания Тръмп за посредническата ѝ роля в договарянето на локалното примирие миналата седмица - от вторник до снощи.

Руският омбудсман, на която са наложени санкции от Запада заради подкрепата ѝ за войната на Русия в Украйна, разказа за дългите и трудни преговори в Беларус, довели до споразумението.

Освен това Лантратова съобщи, че се е договорила със своя украински колега Дмитро Лубинец, отново с посредничеството на съпругата на американския президент Доналд Тръмп, да организират всеки месец хуманитарни мисии в Олешки, съобщи ТАСС.

Русия и Украйна приключиха разминирането край Олешки, започват доставките на помощи

"С моя колега (украинския омбудсман Дмитро Лубинец - бел. ред.) се разбрахме, когато записвахме общо обръщение и благодарихме на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, под координацията ѝ и с посредничество да организираме оттук нататък редовни, ежемесечни - или поне ежемесечни - подобни мисии за доставяне на хуманитарна помощ в Олешки“, каза омбудсманът на Русия.

По думите ѝ руските военнослужещи са осигурили хуманитарна помощ за Олешки, но има допълнителни нужди, например от медикаменти и гориво.

Лантратова сравни също така дейността на правозащитниците с тази на лекарите. "Лекарят винаги трябва да окаже помощ - това в известна степен се отнася и за правозащитника“, отбеляза тя, цитирана от ТАСС.

"Нашата задача с моя колега е една - да направим така, че нашите момчета да се върнат у дома (от фронта - бел. ред.), и да направим така, че на хората да бъде оказана помощ“, подчерта Яна Лантратова.

Източник: БТА    
Хуманитарна помощ Олешки Яна Лантратова Евакуация Примирие Омбудсман Русия-Украйна Мелания Тръмп Херсонска област Дмитро Лубинец
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