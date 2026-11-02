Контейнерът на плаж „Нестинарка“ може да е от атакувания кораб Contship Jet

Оранжев код в 7 области: НИМХ предупреждава за проливни дъждове и риск от наводнения

МВР: Над 500 сигнала за купуване на гласове и 11 задържани

Представители на РИК-Бургас катастрофираха на AM „Тракия“, докато пътували за София

Червен код: НИМХ предупреждава за опасни порои, цяла България е в капана на лошото време във вторник

Нова надежда за децата с рак: Български лекари ще си сътрудничат с водещ център в Европа

Контейнерът, открит край плаж „Арапя“, може да е част от товара на потъналия кораб „Contship Jet“, но това ще се установява с разследване.

Обектът е запечатан и се охранява от Военна полиция и Гранична полиция.

Според предварителната информация контейнерът е обозначен като съдържащ коледна украса.

Корабен контейнер изплува на плаж „Нестинарка“ край Царево

Има основания да се предполага, че контейнерът, открит във водите край плаж "Арапя", е част от товара на атакувания кораб Contship Jet, но това предстои да бъде установено в хода на образуваното досъдебно производство. Това съобщиха от пресслужбата на Областна администрация-Бургас. В съобщението пише още, че областният управител е бил своевременно информиран за установения контейнер в акваторията на Царево от Регионална дирекция "Гранична полиция".

Предприети са незабавни мерки за ограничаване на достъпа до обекта, а за случая са уведомени Военна полиция, Военна прокуратура – София и други компетентни органи.

Към момента контейнерът се охранява от служители на Военна полиция и Гранична полиция.

На място са представители на Областна управа-Бургас, служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите, Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда.

Самият контейнер е във водата, близо до скалите и е запечатан.

Според наличната към момента информация от Министерството на транспорта съдържанието на контейнера е обозначено като коледна украса.

БТА припомня, че в неделя системата за управление на корабния трафик и информационно обслужване на корабоплаването (VTMIS) съобщи за четири контейнера, дрейфуващи в Черно море, източно от Бургаския залив. Те са били локализирани в 10:55 часа на четири различни позиции. В навигационното предупреждение бе посочено, че плавателните съдове трябва да преминават с изключително повишено внимание заради създадената навигационна опасност.

На 28 октомври контейнеровоз беше ударен от три морски дрона в Черно море, на около 21 морски мили югоизточно от Шабла. Корабът потъна около полунощ, съобщи Областната администрация във Варна. Информацията беше потвърдена от Дирекция "Контрол на корабоплаването" и Изпълнителна агенция "Морска администрация“.

Плавателният съд е бил натоварен с 421 контейнера, като около 20 от тях са паднали зад борда и дрейфуват в морето. Това съобщи тогава командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.