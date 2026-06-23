България с остро послание към Скопие: Антибългарските прояви са недопустими

П редседателят на Народното събрание Михаела Доцова отправи остро послание към властите в Северна Македония след среща с председателя на парламента на страната Африм Гаши в София.

След разговорите Доцова заяви, че е поставила въпроса за зачестилите антибългарски прояви и за нападението срещу автомобили на българската дипломатическа мисия в Скопие.

„Изразих безпокойството ни и това на страната по отношение на зачестилите антибългарски поведения, както и безпрецедентното нападение срещу дипломатически коли на нашата мисия“, каза тя.

По думите ѝ България очаква категорична реакция от институциите в Северна Македония.

„Това, което очакваме, е едно справедливо наказание, за да може обществото да види, че има съответен отговор на едни такива безпрецедентни действия, които спрямо нас са недопустими“, подчерта председателят на парламента.

Доцова беше категорична, че договорените през 2022 г. условия за европейската интеграция на Северна Македония остават непроменени.

„Постигнатият европейски консенсус през 2022 г. за условията за присъединяването на Северна Македония към ЕС е нещо, което не подлежи на договаряне“, заяви тя.

Според нея ключова стъпка по европейския път на страната остава приемането на конституционните промени, които трябва да включат българите сред държавотворните народи в Северна Македония.

Въпреки напрежението между София и Скопие през последните години, Доцова отчете като положителен знак желанието за възстановяване на парламентарния диалог.

Тя посочи, че Африм Гаши е поставил въпроса за по-активна комуникация между двете законодателни институции и е отправил покана за официално посещение в Скопие, която българската страна е приела.

Отношенията между България и Северна Македония преминаха през серия от кризи през последните години, свързани с исторически спорове, правата на българите в Северна Македония и изпълнението на Договора за добросъседство от 2017 г.

През 2022 г. държавите членки на Европейския съюз одобриха т.нар. „френско предложение“, което очерта пътя за започване на преговори за членство на Северна Македония. Сред основните условия е вписването на българите в конституцията на страната.

Темата продължава да предизвиква остри политически спорове в Скопие, а през последните месеци София нееднократно изразява тревога заради случаи на език на омразата, вандалски прояви срещу български клубове и инциденти, засягащи български институции и дипломати.

На този фон България последователно поддържа позицията, че европейската интеграция на Северна Македония зависи от изпълнението на вече договорените ангажименти, а не от нови преговори по тях.