България

Йотова за палежа в Скопие: Това не е обикновен криминален акт

Йотова: Тревожно е, че този инцидент се случва на фона на продължаваща антибългарска реторика

Николай Киров Николай Киров

15 юни 2026, 18:13
Йотова за палежа в Скопие: Това не е обикновен криминален акт
Източник: БТА

"Категорично осъждам палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие. Това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия, което поставя под въпрос способността на властите в Република Северна Македония да гарантират сигурността на чуждестранните дипломатически представителства съгласно международните си задължения", заяви в позиция президентът Илияна Йотова. 

"Тревожно е, че този инцидент се случва на фона на продължаваща антибългарска реторика и атмосфера на нетърпимост, която години наред остава без необходимия институционален отпор. Подобни действия не възникват във вакуум – те са пряко следствие от насаждането на омраза и безнаказаност", посочи Йотова.

Запалиха коли на българското посолство в Скопие

"Очаквам незабавни, прозрачни и резултатни действия от страна на компетентните органи в Скопие за установяване и наказване на извършителите и техните евентуални подбудители. Скоростта и решителността на реакцията ще бъдат ясен тест за ангажираността на Република Северна Македония към принципите на правовата държава, добросъседските отношения и европейските ценности", подчерта българският президент.

Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

"Европейската интеграция не е само политическа цел, а и отговорност. Държава, която претендира за членство в Европейския съюз, трябва безусловно да гарантира сигурността на дипломатическите мисии, да противодейства на езика на омразата и да демонстрира уважение към своите съседи не само с думи, но и с действия", добави Йотова.

Източник: БГНЕС

 

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: ADMP    
Илияна Йотова Северна Македония дипломатически скандал палеж на автомобили
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