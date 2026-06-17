Остри реакции в НС след палежа на коли на българското посолство в Скопие

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П алежът на два автомобила на българското посолство в Скопие предизвика остри политически реакции в Народното събрание. Представители на парламентарните групи осъдиха инцидента и призоваха властите в Северна Македония да проведат бързо и прозрачно разследване.

Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на коли на посолството ни в Скопие

По случая вече е задържан 44-годишен мъж, на когото е повдигнато обвинение. Прокуратурата в Северна Македония е поискала спрямо него да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – постоянен арест.

От управляващото мнозинство определиха случая като тревожен сигнал и настояха за гарантиране на сигурността на българските дипломатически представителства и българската общност в съседната държава.

„Настояваме властите в Македония да изпълнят своите задължения и да гарантират сигурността на българските представителства и работещите в тях служители, както и сигурността на българската общност. Призоваваме властите да пресекат всякакви опити за подмяна и изкривяване на мотивите за извършеното престъпление“, заяви Иван Ангелов от „Прогресивна България“.

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От ГЕРБ-СДС също осъдиха нападението и призоваха българските институции да изпратят ясни послания към Скопие.

„Съседите и роднините не можеш да си избереш. Призовавам Министерството на външните работи и цялото правителство да бъдат категорични в посланията, които отправят към Северна Македония. Това не е прецедент, това е рецидив“, заяви Георг Георгиев.

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С декларация срещу езика на омразата излязоха и от „Продължаваме промяната“. Според Николай Денков палежът може да бъде разглеждан като опит за дестабилизиране на отношенията между двете държави.

„Подпалването на дипломатическите коли е провокация и тя е от сили в Северна Македония, които искат да попречат на европейското развитие на тази държава. Ние трябва да бъдем твърди, но и спокойни“, каза Денков.

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От „Възраждане“ настояха за по-категорични действия от страна на българските власти и европейските институции.

„Министър-председателят Румен Радев трябва да поиска Европейският съюз да спре абсолютно всички европейски средства, които се отпускат на Северна Македония. А те никак не са малко, предвид големината на държавата. Целият Европейски съюз носи вина за това, което се случва“, заяви Ангел Георгиев, цитиран от NOVA.

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Инцидентът стана на 15 юни пред сградата на българското посолство в Скопие. Според данните на разследването заподозреният е залял с бензин два служебни автомобила на дипломатическата мисия и ги е подпалил, след което е напуснал мястото. Впоследствие е бил установен и задържан от полицията.

Разследващите са иззели записи от камери за видеонаблюдение и други доказателства, а според информация на македонското Министерство на вътрешните работи задържаният е признал участието си в палежа.

Случаят предизвика широк обществен и политически отзвук както в България, така и в Северна Македония, като се очаква развитието на разследването да бъде следено внимателно и от двете страни.

Палежът на дипломатически автомобили пред посолството ни в Скопие от 15 юни 2026 г. не е изолиран инцидент, а се вписва в натрупана хронология от враждебни действия срещу българското присъствие в Северна Македония, изискваща анализ на системните пропуски в сигурността.

Първият знаков случай в този низ от провокации датира от август 2021 г., когато бе осквернено българското знаме пред офиса на търговско-икономическата служба към генералното ни консулство в Битоля. Тогава реакцията на българското Министерство на външните работи бе ограничена до връчване на протестна нота на временно управляващия посолството на РСМ Владимир Кръстевски, с което инцидентът бе сведен до дипломатическо напрежение без последващи структурни промени в охранителния протокол.Ескалацията продължи през пролетта на 2022 г. с палеж на входната врата на Културен център „Иван Михайлов“ в Битоля.

Този акт, извършен само седмици след официалното му откриване, наложи извънредна визита на тогавашния министър Теодора Генчовска за установяване на обстоятелствата на място.

Въпреки поетите ангажименти за бързо разследване от македонските институции, последващият период не доведе до ефективно пресичане на езика на омразата.Критичната точка бе достигната на 19 януари 2023 г. с тежкото физическо нападение над Християн Пендиков, секретар на сдружение „Цар Борис Трети“ в Охрид.

Случаят „Пендиков“ постави под въпрос способността на правоохранителните органи в Северна Македония да гарантират физическата сигурност на гражданите с българско самосъзнание и представителите на сдружения.Всеки от тези инциденти премина през стандартния цикъл на официални осъдителни декларации и дипломатически совалки, но липсата на дългосрочни превантивни мерки и неубедителните резултати от правораздаването създадоха среда на безнаказаност.

Настоящият палеж в Скопие отново поставя пред изпитание ефективността на международните ангажименти по Виенската конвенция за дипломатическите отношения, като фокусът на българските власти остава върху изискването за прозрачност и категорично разкриване на извършителите и евентуалните подбудители.