Румъния спира АЕЦ „Черна вода“

Н ивото на Дунав край румънската АЕЦ „Черна вода“ е спаднало до 182 сантиметра или с 3 сантиметра под критичния праг, което означава, че започва процедурата по постепенно спиране на централата. Това съобщи румънският министър на отбраната Раду Мируца, цитиран от „Аджерпрес“.

Процесът ще започне в четвъртък сутринта в 7:00 часа.

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Мируца уточни, че реакторът няма да бъде спрян рязко. Мощността му ще бъде намалявана постепенно в съответствие с предварително разработена процедура. Според министъра всички необходими стъпки са подробно определени и не се допускат компромиси.

Румънските власти предприеха мерки в района на ръкава Бала на Дунав, взривявайки скали и потапяйки шлепове, което позволи на АЕЦ „Черна вода“ да продължи работа с няколко дни по-дълго. Министърът определи резултата като „частичен успех“.

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Първоначалните очаквания са били тези мерки да удължат работата на АЕЦ с още девет дни. В крайна сметка е била спечелена по-малко от седмица. Според Мируца това все пак е резултат, тъй като благодарение на предприетите действия централата не е спряла още миналия четвъртък и е продължила да работи до момента.