Запалиха коли на българското посолство в Скопие

Н еизвестно лице запали автомобили на българското посолство в центъра на Скопие, предаде БГНЕС.
По първоначална информация нападателят е залял и запалил автомобил „Сузуки Витара“, след което огънят се е прехвърлил върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост.
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След инцидента извършителят е избягал и се издирва от полицията. Районът пред дипломатическата мисия е отцепен, като на място има полицейски екипи. Няма данни за пострадали лица.
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Властите не съобщават допълнителни подробности към момента.