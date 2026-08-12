Пълното слънчево затъмнение отваря нови врати: Вижте дали вашата рождена дата е сред късметлийските

З а едни този ден ще бъде изпитание, а за други може да донесе шанс за голяма позитивна промяна.

Пълното слънчево затъмнение на 12 август съвпада с Новолунието в знака Лъв. Според астролога Катерина Соловьова влиянието на това космическо събитие ще бъде строго индивидуално: някои хора трябва да бъдат изключително внимателни, докато пред други се разкриват отлични възможности.

Природният феномен ще може да се наблюдава напълно или частично над Северния ледовит океан, Северния Атлантик, части от Европа, Западна и Северна Африка и Северна Америка.

Важно предупреждение за вечерта

Астрологът обръща внимание, че макар първият час след слънчево затъмнение традиционно да се смята за подходящ за ново начало, този път не бива да се правят планове за бъдещето.

Причината е, че на 12 август от 20:37 ч. до полунощ Луната ще бъде „без курс“. В астрологията този период се свързва с висок риск от грешни избори, разсеяност и ситуации, в които положените усилия остават без резултат. Не се препоръчва вземането на важни решения, правенето на големи покупки или започването на нови проекти през тези часове.

Кой го очакват позитивни промени?

Шанс за благоприятен обрат и късмет имат хората, родени в следните интервали:

8 – 14 април

9 – 15 юни

10 – 16 октомври

10 – 16 декември

За тези групи се отваря прозорец от нови възможности, но точният характер на промените ще зависи от заложеното в личната им рождена карта.

Кой трябва да бъде особено внимателен?

Повишено внимание и предпазливост се препоръчват на родените между датите:

6 – 12 февруари

8 – 14 май

9 – 15 август

9 – 15 ноември

При тях затъмнението може да засегне най-силно теми като здравето, децата, творческите проекти, романтичните връзки, публичните изяви и кариерните позиции.

Кармичен ефект и дългосрочно влияние

Събитието поставя фокус върху отработването на конкретни кармични уроци. Ако човек реагира правилно на възникналите обстоятелства, съответната сфера от живота му може да премине на качествено ново ниво.

Влиянието на това затъмнение няма да се изчерпи в рамките на едно денонощие — неговите ефекти и развръзки могат да се разгръщат през следващите няколко месеца или дори години.