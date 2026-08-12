Ужас в Дупница: 20-годишен бит с гумена палка и държан против волята си

И стински кошмар е преживял 20-годишен младеж от Дупница, след като бе отвлечен, бит на паркинг и държан против волята си в къща, съобщават от прокуратурата. По случая вече има арестуван 26-годишен мъж.
Престъплението се разиграва в ранните часове на 10 август. Сигналът е подаден, след като около 02:00 ч. през нощта младежът е бил похитен директно от паркинга в района на стадион „Бончук“ в града.
Бит и държан под ключ
Похитителите първоначално го откарали на друг паркинг в Дупница, където му нанесели побой. Насилието обаче не спряло дотук – пострадалият бил отведен в къща, където е държан под ключ и брутално малтретиран с гумена палка.
Арест и повдигнато обвинение
Криминалистите бързо са влезли в следите на заподозрения. Събрани са достатъчно доказателства за съпричастността на 26-годишния с инициали Д.Д. към престъплението.
Наблюдаващият прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил вече го е привлякъл като обвиняем за незаконно лишаване от свобода и го е задържал за срок до 72 часа.
Предстои държавното обвинение да внесе искане в съда за вземане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Разследването по случая продължава.