Ужас в Дупница: 20-годишен бит с гумена палка и държан против волята си

И стински кошмар е преживял 20-годишен младеж от Дупница, след като бе отвлечен, бит на паркинг и държан против волята си в къща, съобщават от прокуратурата. По случая вече има арестуван 26-годишен мъж.

Престъплението се разиграва в ранните часове на 10 август. Сигналът е подаден, след като около 02:00 ч. през нощта младежът е бил похитен директно от паркинга в района на стадион „Бончук“ в града.

Бит и държан под ключ

Похитителите първоначално го откарали на друг паркинг в Дупница, където му нанесели побой. Насилието обаче не спряло дотук – пострадалият бил отведен в къща, където е държан под ключ и брутално малтретиран с гумена палка.

Арест и повдигнато обвинение

Криминалистите бързо са влезли в следите на заподозрения. Събрани са достатъчно доказателства за съпричастността на 26-годишния с инициали Д.Д. към престъплението.

Наблюдаващият прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил вече го е привлякъл като обвиняем за незаконно лишаване от свобода и го е задържал за срок до 72 часа.

Предстои държавното обвинение да внесе искане в съда за вземане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Разследването по случая продължава.