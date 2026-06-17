Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на коли на посолството ни в Скопие

П рокуратурата в Република Северна Македония е повдигнала обвинение срещу 44-годишен мъж от Скопие, задържан за палеж на два дипломатически автомобила на българското посолство. Разследването се води по текст от Наказателния кодекс, свързан със създаване на опасност за живота и имуществото чрез пожар, съобщи кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония

Според данните на държавното обвинение случаят е от 15 юни, около обяд, пред сградата на българската дипломатическа мисия в Скопие. Разследващите посочват, че мъжът е пристигнал в района с градски транспорт, след което е закупил бензин от близка бензиностанция.

По информация на прокуратурата той е залял с гориво двата служебни автомобила, паркирани пред посолството, и ги е подпалил. След това е напуснал мястото на инцидента.

Запалиха коли на българското посолство в Скопие

От държавното обвинение подчертават, че деянието е извършено в централна и оживена част на Скопие, в часови диапазон с интензивен трафик на хора и автомобили, което е създало сериозен риск за обществената безопасност. Поради това прокурорът е поискал от съда да бъде наложена мярка за неотклонение на обвиняемия до приключване на производството.

В хода на разследването са събрани множество доказателства, включително записи от камери за видеонаблюдение, както и дрехи, за които се предполага, че са били използвани при извършване на палежа.

Две основни версии за палежа пред българското посолство в Скопие

По информация на Министерството на вътрешните работи на Р Северна Македония, при разпитите мъжът е признал участието си в деянието.

Съгласно македонското законодателство за причиняване на значителна опасност чрез палеж се предвижда наказание от шест месеца до пет години лишаване от свобода.