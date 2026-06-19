ЕС застана зад България след палежа в Скопие: Насилието е недопустимо

Е вропейският съюз остро осъди палежа на автомобили пред българското посолство в Скопие и изрази подкрепа за България след инцидента, който предизвика широк дипломатически отзвук.

Остри реакции в НС след палежа на коли на българското посолство в Скопие

В публикация във Facebook Делегацията на Европейския съюз в Северна Македония приветства бързата реакция на местните власти и задържането на заподозряно лице във връзка с палежа. От европейската мисия подчертаха, че извършителите трябва да понесат пълна отговорност за действията си.

„Осъждаме категорично палежа и приветстваме своевременните действия на органите на реда. Отговорните за това деяние трябва да бъдат изправени пред правосъдието“, посочват от Делегацията на ЕС.

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Оттам изразиха надежда, че въпреки инцидента конструктивният диалог и добросъседските отношения между България и Северна Македония ще продължат да се развиват.

The EU strongly condemns the arson attack targeting vehicles of the Bulgarian Embassy in Skopje.



We welcome the swift arrest of the suspect and expect those responsible to be brought to justice. Constructive cooperation between North Macedonia and Bulgaria should continue. — EU Delegation to North Macedonia (@AmbassadorEU) June 17, 2026

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Подкрепа от Франция и Германия

Освен Европейския съюз, осъдителни позиции публикуваха и дипломатическите представителства на Франция и Германия в Скопие.

Френското посолство изрази солидарност с българската дипломатическа мисия и подчерта необходимостта от недопускане на подобни прояви на насилие.

Германското посолство също застана зад България, като заяви, че насилието е неприемливо при всякакви обстоятелства.

В официалната позиция на дипломатическата мисия се посочва, че германската страна приветства бързата реакция на македонските служби и подкрепя усилията за изясняване на случая.

„Насилието е недопустимо при всякакви обстоятелства. Изразяваме солидарност с нашите български колеги и приветстваме бързите действия на компетентните институции“, се казва в позицията.

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Какво се случи

Инцидентът стана пред сградата на българското посолство в Скопие, където бяха запалени автомобили, използвани от дипломатическата мисия. Македонските власти започнаха незабавно разследване, а по случая беше задържан заподозрян.

Към момента не са обявени официални данни за мотивите на извършителя, както и дали деянието е било насочено конкретно срещу българското дипломатическо представителство.

Случаят предизвика сериозна реакция както в София, така и в Скопие, тъй като подобни действия срещу дипломатически мисии се разглеждат като особено тревожни и могат да окажат влияние върху отношенията между държавите.

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Чувствителен момент в отношенията между София и Скопие

Палежът идва на фона на продължаващите усилия за подобряване на отношенията между България и Северна Македония. През последните години двустранните връзки често бяха обект на напрежение заради исторически спорове, въпроси, свързани с правата на българите в Северна Македония, както и европейската интеграция на западната ни съседка.

България остава един от основните поддръжници на европейската перспектива на Северна Македония, като същевременно настоява за изпълнение на договореностите между двете страни и за защита на правата на гражданите с българско самосъзнание.

Именно затова реакцията на Европейския съюз и на водещи европейски държави като Германия и Франция се разглежда като важен сигнал за подкрепа към дипломатическите отношения и за недопускане на действия, които биха могли да подкопаят добросъседския диалог.

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Очаква се разследването да продължи

Македонските власти продължават работата по случая, като се очаква в следващите дни да бъдат изяснени повече подробности около извършителя, мотивите за атаката и евентуалните му връзки с други лица.

От дипломатическите среди подчертават, че бързото разкриване на случая и подвеждането на виновните под отговорност ще бъдат важен знак за ангажираността на институциите в Северна Македония към върховенството на закона и защитата на дипломатическите мисии на нейна територия.