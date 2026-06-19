Свят

ЕС застана зад България след палежа в Скопие: Насилието е недопустимо

Европейски и дипломатически мисии осъдиха атаката срещу автомобили пред българското посолство в Северна Македония и призоваха виновните да бъдат подведени под отговорност

Василена Василева Василена Василева

19 юни 2026, 09:57
ЕС застана зад България след палежа в Скопие: Насилието е недопустимо
Източник: БТА

Е вропейският съюз остро осъди палежа на автомобили пред българското посолство в Скопие и изрази подкрепа за България след инцидента, който предизвика широк дипломатически отзвук.

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В публикация във Facebook Делегацията на Европейския съюз в Северна Македония приветства бързата реакция на местните власти и задържането на заподозряно лице във връзка с палежа. От европейската мисия подчертаха, че извършителите трябва да понесат пълна отговорност за действията си.

„Осъждаме категорично палежа и приветстваме своевременните действия на органите на реда. Отговорните за това деяние трябва да бъдат изправени пред правосъдието“, посочват от Делегацията на ЕС.

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Оттам изразиха надежда, че въпреки инцидента конструктивният диалог и добросъседските отношения между България и Северна Македония ще продължат да се развиват.

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Подкрепа от Франция и Германия

Освен Европейския съюз, осъдителни позиции публикуваха и дипломатическите представителства на Франция и Германия в Скопие.

Френското посолство изрази солидарност с българската дипломатическа мисия и подчерта необходимостта от недопускане на подобни прояви на насилие.

Германското посолство също застана зад България, като заяви, че насилието е неприемливо при всякакви обстоятелства.

В официалната позиция на дипломатическата мисия се посочва, че германската страна приветства бързата реакция на македонските служби и подкрепя усилията за изясняване на случая.

„Насилието е недопустимо при всякакви обстоятелства. Изразяваме солидарност с нашите български колеги и приветстваме бързите действия на компетентните институции“, се казва в позицията.

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Какво се случи

Инцидентът стана пред сградата на българското посолство в Скопие, където бяха запалени автомобили, използвани от дипломатическата мисия. Македонските власти започнаха незабавно разследване, а по случая беше задържан заподозрян.

Към момента не са обявени официални данни за мотивите на извършителя, както и дали деянието е било насочено конкретно срещу българското дипломатическо представителство.

Случаят предизвика сериозна реакция както в София, така и в Скопие, тъй като подобни действия срещу дипломатически мисии се разглеждат като особено тревожни и могат да окажат влияние върху отношенията между държавите.

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Чувствителен момент в отношенията между София и Скопие

Палежът идва на фона на продължаващите усилия за подобряване на отношенията между България и Северна Македония. През последните години двустранните връзки често бяха обект на напрежение заради исторически спорове, въпроси, свързани с правата на българите в Северна Македония, както и европейската интеграция на западната ни съседка.

България остава един от основните поддръжници на европейската перспектива на Северна Македония, като същевременно настоява за изпълнение на договореностите между двете страни и за защита на правата на гражданите с българско самосъзнание.

Именно затова реакцията на Европейския съюз и на водещи европейски държави като Германия и Франция се разглежда като важен сигнал за подкрепа към дипломатическите отношения и за недопускане на действия, които биха могли да подкопаят добросъседския диалог.

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Очаква се разследването да продължи

Македонските власти продължават работата по случая, като се очаква в следващите дни да бъдат изяснени повече подробности около извършителя, мотивите за атаката и евентуалните му връзки с други лица.

От дипломатическите среди подчертават, че бързото разкриване на случая и подвеждането на виновните под отговорност ще бъдат важен знак за ангажираността на институциите в Северна Македония към върховенството на закона и защитата на дипломатическите мисии на нейна територия.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
България Северна Македония Скопие посолство палеж Европейски съюз дипломатически отношения разследване добросъседство насилие
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