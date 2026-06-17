Напрежение в Страсбург и Скопие: Заобикаля ли ЕС условията на България за РСМ

В Европейския парламент в Страсбург се провежда ключово гласуване, което тихомълком може да пренапише правилата за влизането на Република Северна Македония (РСМ) в Европейския съюз. На пръв поглед става дума за поредния сух бюрократичен документ – годишния доклад за напредъка на страните от Западните Балкани. Зад кулисите му обаче се крие сериозен опит за дипломатически натиск върху България.

Решаващ вот в Страсбург за доклада за РСМ

Официалният докладчик на ЕП за Скопие – австрийският евродепутат от Зелените Томас Вайс – свиква официален брифинг веднага след вота, за да защити една спорна теза: че Северна Македония трябва да бъде „наградена“ и пусната напред, въпреки че отказва да изпълни ангажиментите си към София.

Кой е Томас Вайс и каква е уловката?

Като официално лице, което подготвя доклада на ЕП, Вайс би трябвало да бъде безпристрастен съдия. Вместо това през последните месеци той се превърна в открит лобист за интересите на властите в Скопие. Стигна се дотам австрийският политик публично да твърди, че „не било ясно какво точно иска ЕС от Северна Македония“ – изказване, което предизвика гняв в София, тъй като условията са черно на бяло и са одобрени от цяла Европа.

Ключови промени доклада на ЕП за Северна Македония, гласуването е утре

На днешния си брифинг Вайс ще трябва да обясни защо се опитва да прокара текст, който буквално „замита под килима“ българските изисквания.

Историята до момента: Блокажът в Скопие и опитите за заобикаляне на София

Пътят на РСМ към реалния старт на преговорите за членство минава през т.нар. „Френско предложение“ от 2022 г. Тогава София и Скопие се съгласиха на ясна формула: Северна Македония може да отвори преговорните глави САМО АКО първо впише българите в своята конституция като държавотворен народ.

След смяната на властта в Скопие и идването на националистическата партия ВМРО-ДПМНЕ на премиера Християн Мицкоски обаче, процесът влезе в пълна заварка:

Твърд отказ: Новите управляващи в РСМ категорично отказват да променят конституцията.

Дипломатически совалки: Скопие прави агресивни опити да убеди Брюксел, че изискването за „обща история“ и правата на българите трябва да отпаднат като пречка, за да може страната да преговаря „без условия“.

„Награди“ по изключение: В опит да смекчи тона и да поощри Скопие, Томас Вайс дори предложи междинни отстъпки за страната – като например включването на РСМ в общата роуминг зона на ЕС, въпреки че политическите преговори са официално блокирани. Българските евродепутати вече алармираха, че Вайс се опитва да заличи от финалния текст на доклада ключови пасажи, напомнящи за двустранните споразумения с България.

Защо София няма как да замълчи?

Цялата ситуация е изключително чувствителна за България по една проста причина: ако Брюксел реши да „погали по главата“ Скопие и да си затвори очите, това ще бъде директен шамар за българската дипломация.

Когато София се съгласи на т.нар. „Френско предложение“, страната ни направи огромен компромис и се довери на Европейския съюз, че той ще бъде гарант за нашите интереси. Обещанието на Европа беше ясно: Северна Македония няма да започне реални преговори, докато не спре с антибългарската пропаганда и не впише българите в конституцията си.

Ако сега докладчици като Томас Вайс успеят да прокарат тезата, че Скопие трябва да бъде пуснато „по изключение“ заради сложната геополитическа обстановка, това ще означава, че България е била брутално излъгана от европейските си партньори. Това не само ще срине авторитета на страната ни в Брюксел, но веднага ще взриви и вътрешната ни политика с тежки обвинения в национално предателство.

„България не се плаши!“

На този фон обстановката се взриви и буквално. Преди броени дни пред сградата на българското посолство в Скопие бяха залети със запалителна течност и подпалени два дипломатически автомобила. Македонската полиция задържа 44-годишен извършител (с татуировка на Владимир Путин на гърдите), а премиерът Мицкоски обяви, че мъжът е направил самопризнания. Официалната версия на Скопие засега е абсурдна – отмъщение заради гледан репортаж за неправилно паркиране.

Българските власти и президентството обаче реагираха остро. Вицепрезидентът Илияна Йотова определи акта като „недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия“, а от посолството ни в Скопие излязоха с категорична позиция: „България не се плаши!“. Инцидентът е поредният от дългата серия вандалски прояви – след стрелбите и палежите на български клубове в Битоля и Охрид и пребиването на Християн Пендиков.